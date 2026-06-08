Operaţiune dramatică de salvare în Vrancea, unde a plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă! În faţa unei viituri de proporţii, localnicii au fost în pericol de moarte. Pompierii au primit zeci de apeluri de urgenţă şi au reuşit să scoată oamenii din puhoaie în ultimul moment.

"Eu stau tocmai încolo şi m-a dus apa. Haide în maşină, să fii în siguranţă!"

"Ia uitaţi, măi! I-a dărâmat şi gardul acolo, ia uitaţi!", explică o localnică.

Ploile care au adus 100 de litri de apă pe metru pătrat au umflat un pârâu inovensiv care s-a transforrmat într-un torent periculos.

Articolul continuă după reclamă

"A venit gârla, a spart gârla.", spune un cetăţean.

Copii şi oameni în vârstă au fost salvaţi de pompieri din calea apelor.

"Haideţi, haideţi doamnă!", spune un pompier.

80 de persoane, dintre care 20 de copii, au fugit ca să se salveze din calea şuvoaielor.

Reporter: Cum aţi reuşit să ieşiţi din casă?

Bărbat: Cu barca.

În localitatea Tâmboeşti, apa a trecut de un metru în case.

"Până aici a fost apa. A luat uşi, a luat tot.", mărturiseşte un localnic.

Podeau a fost acoperită cu un strat gros de mâl, iar mobila distrusă de ape. Localncii care au fugit la rude nu au speranţe că se vor putea întoarce prea repedeacasă.

Într-o curte, viitura a pus la pământ un foişor de lemn înalt de aproape trei metri.

Apele au făcut pagube în mai multe localităţi şi au lăsat localnici sub cerul liber. Casa unei femei s-a năruit pur şi simplu.

"Am fost şi m-am culcat la o vecină şi când am venit acasă, era să cad jos.", povesteşte o martoră.

"Ia uitaţi ce e aici. Apă! Aici, apă. Aici, uite. Sunt în apă toate. Peretele s-a dărâmat, îl ţine şifonerul.", precizează un alt vrâncean.

Apa care a intrat în casă, timp de ore bune a săpat în perete până când l-a adus în starea în care îl vedeţi acum.

Localnicii acuză autorităţile că nu fac nimic ca să îi protejeze.

"A fost dezastru, apa până aici! Din cauza unui râu pe care nu poate să îl îndiguiască.", explică un alt cetăţean.

"Aoleu, a fost rău apa. Gârla era de aici până jos. A venit un băiat şi m-a luat în braţe.", mai spune o femeie.

"Nu am întâmpinat niciodată în viaţa mea aşa ceva. Aşa un dezastru.", menţionează un alt cetăţean.

Zeci de pompieri ajutaţi de localnici încearcă de aproape 24 de ore să adune tonele de mâl lăsate în urmă de viitură.

"Am făcut spărturi, ca să iasă apa din curţile oamenilor. Casele au rămas pe poziţia lor, ei au ridicat, au îndiguit, şi l-au nenorocit pe om.", explică un localnic.

"Se intervine în 27 de gosodării care sunt afectate, se intervină în curţile cu cea mai joasă altitudine.", precizează Ramona Moise, purtător de cuvânt ISU VRANCEA.

Încă un cod portocaliu de inundaţii ameninţă în următoarele ore zone întinse din judeţele Vrancea şi Buzău.