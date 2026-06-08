Emoție la Madrid, în timpul vizitei Papei Leon. În fața a mii de credincioși și actori de renume mondial, pontiful a subliniat legătura strânsă dintre artă și credință. În Parlamentul din Madrid, Papa Leon a vorbit despre criza profundă pe care o traversează omenirea. Deputații l-au aplaudat minute întregi în picioare.

În pași de flamenco. Așa a fost primit Papa Leon pe marea arenă Movistar din Madrid. În fața a peste 12.000 de oameni veniți din toată țara, pontiful a subliniat legătura dintre artă, sport și credință. Momentul-cheie al serii a fost un monolog emoționant al actorului Antonio Banderas.

"Există o persoană care transcende secolele, stilurile și culturile și care a fost, fără îndoială, cea mai reprezentată figură din istoria artei. Este vorba de Iisus Hristos, marele protagonist al filmului vieții", au fost cuvintele actorului Antonio Banderas.

Papa, întâlnire cu premierul Pedro Sanchez

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După o cină privată cu Arhiepiscopul de Madrid, Papa s-a întâlnit cu premierul Pedro Sanchez. Cei doi au vorbit despre angajamentul față de pace și stabilitatea internațională. Același mesaj a fost transmis și în Parlamentul din Madrid, unde deputații l-au aplaudat în picioare timp de 7 minute.

"Lumea traversează o criză spirituală și culturală profundă, care se manifestă prin multiple forme de violență, polarizare și neîncredere reciprocă", a mai spus Papa Leon.

Papa Leon a avut o întâlnire și cu preoții catolici spanioli, cărora le-a reamintit care este adevărata lor misiune.

"După cum puteți vedea, călătoria noastră este presărată cu numeroase întâlniri, iar printre cei pe care îi vom întâlni se vor regăsi și oameni care trec prin momente de grele și care ne cer să le fim samariteni", le-a spus Papa Leon preoților.

Papa Leon își va continua prima călătorie într-o țară a Uniunii Europene la Barcelona. Acolo, pontiful va prezida o liturghie în interiorul Sagradei Familia și va binecuvânta Turnul lui Iisus Hristos. Vizita coincide cu împlinirea a 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí.