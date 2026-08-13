Zinedine Zidane, noul selecţioner al Franţei, şi-a prezentat staff-ul 

După ce a fost condusă timp de 14 ani de Didier Deschamps, naţionala de fotbal a Franţei are, din această vară, un nou antrenor principal în persoana legendarului Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane şi Fabian Barthez vor colabora ca antrenori la naţionala de fotbal a Franţei - Profimedia

Tehnicianul de 54 de ani revine, practic, în antrenorat, după o pauză de cinci ani. Până acum, Zidane a condus-o doar pe Real Madrid, în două rânduri, club alături de care a câştigat, printre altele, de trei ori Liga Campionilor şi de câte două ori campionatul Spaniei, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor.

În momentul în care a fost prezentat oficial drept noul selecţioner al Franţei, Zinedine Zidane a precizat că nu a mai antrenat pe nimeni după ultima despărţire de Real Madrid pentru că îşi dorea doar postul de selecţioner al Franţei.

Misiunea lui Zidane va fi, însă, una dificilă, în condiţiile în care Franţa joacă, în 2026, duble de foc cu Turcia, Belgia şi Italia într-o nouă ediţie UEFA Nations League.

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Înainte de meciurile toamnei, Zinedine Zidane şi-a prezentat oficial staff-ul care îl va ajuta în mandatul de selecţioner al Franţei. Astfel, tehnicianul de 54 de ani a decis să continue colaborarea cu David Bettoni, mâna lui dreaptă din perioada Real Madrid. Alături de Bettoni, în staff-ul lui Zidane se mai regăsesc Hamidou Msaidie, Stephane Plancque, Gregory Dupont, Farid Tabet sau Clement Ybert, dar şi legendarul Fabian Barthez, fostul coleg al lui Zidane de la naţionala Franţei, care se va ocupa de pregătirea portarilor. Barthez este pentru a doua oară antrenor cu portarii la naţionala Franţei, el colaborând şi cu Laurent Blanc în perioada 2010-2012.