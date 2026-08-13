O a 3-a dronă a intrat în spaţiul aerian al României în mai puţin de 15 ore. F-18 spaniole, ridicate de la sol
Trei mesaje RO-Alert au fost emise în județul Tulcea în decurs de 14 ore, pe fondul unor incidente aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. După fiecare mesaj, în spaţiul aerian al României a intrat câte o dronă. 12 minute s-au scurs de când ultima dintre ele a intrat în România şi până a trecut graniţa în Ungaria. De la sol au fost ridicate două avioane F-18 spaniole.
UPDTE: Ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 3,5 km sud-est de localitatea Chilia Veche, unde a evoluat timp de aproximativ 12 minute, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, a transmis MApN.
Alerta aeriană a încetat la ora 16:28, menționează MApN
F-18 spaniole, ridicate de la sol
Autorităţile au emis al treilea mesaj RO-Alert din ultimele ore pentru judeţul Tulcea, deoarece există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi recomandă cetăţenilor să se adăpostească.
"La ora 15:25, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea", au anunţat, joi, reprezentanţii ISU Tulcea.
Ei au menţionat că oamenii au fost avertizaţi de riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.
"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul Ro-Alert.
Durata estimată a alertei este de 90 de minute.
"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 13 august, la ora 15.17, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din cadrul Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol la ora 15.20 pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 15:25", a transmis", a transmis Ministerul Apărării.
Estea a treia alertă într-un interval de 14 ore. La ora 1 noaptea, o dronă, dintr-un grup de cinci, a intrat pentru 10 minute în spațiul aerian al României. Ulterior, a trecut în Ucraina, unde s-au auzit explozii. La ora 9 dimineața a venit a doua alertă. Ținta aeriană a pătruns pentru 2 minute în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina.