O a 3-a dronă a intrat în spaţiul aerian al României în mai puţin de 15 ore. F-18 spaniole, ridicate de la sol

Trei mesaje RO-Alert au fost emise în județul Tulcea în decurs de 14 ore, pe fondul unor incidente aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. După fiecare mesaj, în spaţiul aerian al României a intrat câte o dronă. 12 minute s-au scurs de când ultima dintre ele a intrat în România şi până a trecut graniţa în Ungaria. De la sol au fost ridicate două avioane F-18 spaniole.

UPDTE: Ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 3,5 km sud-est de localitatea Chilia Veche, unde a evoluat timp de aproximativ 12 minute, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, a transmis MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 16:28, menționează MApN

F-18 spaniole, ridicate de la sol

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Autorităţile au emis al treilea mesaj RO-Alert din ultimele ore pentru judeţul Tulcea, deoarece există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi recomandă cetăţenilor să se adăpostească.

"La ora 15:25, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea", au anunţat, joi, reprezentanţii ISU Tulcea.

Ei au menţionat că oamenii au fost avertizaţi de riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul Ro-Alert.