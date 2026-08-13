Observator » Sport » Reacţia înotătorului rus, după ce a fost învins de David Popovici: "Am fost foarte bun, m-a pedepsit"

Reacţia înotătorului rus, după ce a fost învins de David Popovici: "Am fost foarte bun, m-a pedepsit"

- Profimedia Images
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 13.08.2026, 09:54 | Modificat la 13.08.2026, 11:37

Învins de David Popovici în finala de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris, înotătorul rus Egor Kornev a avut o reacție surprinzătoare după cursă. Sportivul a cucerit medalia de argint și și-a îmbunătățit propriul record național, cu timpul de 46,74 secunde, dar a fost învins de românul care a oprit cronometrul la 46,56 secunde.

Înotătorul rus Egor Kornev a declarat pentru Match TV că a dat tot ce a avut mai bun în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris, unde a cucerit medalia de argint.

"Nu doar că am dat totul, am dat 110%, pe cuvânt. Acidul lactic m-a pedepsit foarte tare, dar sunt mulțumit. Timpul este foarte bun. Aproape că l-am depășit pe David Popovici. Am fost foarte bun și voi reveni și mai puternic. Mi-am dorit, de fapt, să înot și mai repede, dar a ieșit cum a ieșit. Sunt foarte mulțumit. Data viitoare va fi mai bine", a declarat Egor Kornev pentru presa rusă.

Multiplul campion român David Popovici a câştigat, miercuri, al treilea aur consecutiv în proba de 100 m liber la Campionatele Europene. Popovici a avut o evoluţie perfectă în finala ediţiei din acest an a competiţiei, la Paris, şi a stabilit un nou record al competiţiei.

Articolul continuă după reclamă

Egor Kornev l-a invitat pe Popovici în Rusia

Înotătorul Egor Kornev a declarat că l-a invitat pe românul David Popovici în Rusia pentru a vedea cum se conduce cu adevărat, după o discuţie cu românul despre maşini.

"Popovici este un tip extraordinar. Îmi face mare plăcere să fiu alături de el în zona de pregătire, să râdem, să înotăm, să concurăm", a spus Kornev. "Ne înţelegem foarte bine, ne împărtăşim diverse noutăţi. Astăzi a aflat că sunt căsătorit. Cum a aflat că am o soţie? I-am trimis un mesaj soţiei mele, Uliana, şi l-am rugat să-i transmită salutări. El a întrebat: Adică soţie? I-am spus că da, am soţie. A fost surprins. Mi-a spus că el este împreună cu iubita lui de 6 ani."

"I-am spus că am un Mercedes. I-am spus ce model nou îmi doresc. El a răspuns că e super. El are maşini Porsche şi Mercedes. I-am spus să vină în Rusia. Ei conduc acolo în linie dreaptă, o să-i arăt eu cum trebuie să conduci. O să-l întâmpin, o să-l cazez, o să ne plimbăm împreună. E un tip grozav", a adăugat Kornev.

Pe acelaşi subiect
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
david popovici aur paris campionat european egor kornev
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.