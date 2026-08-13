Reacţia înotătorului rus, după ce a fost învins de David Popovici: "Am fost foarte bun, m-a pedepsit"

Învins de David Popovici în finala de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris, înotătorul rus Egor Kornev a avut o reacție surprinzătoare după cursă. Sportivul a cucerit medalia de argint și și-a îmbunătățit propriul record național, cu timpul de 46,74 secunde, dar a fost învins de românul care a oprit cronometrul la 46,56 secunde.

Înotătorul rus Egor Kornev a declarat pentru Match TV că a dat tot ce a avut mai bun în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris, unde a cucerit medalia de argint.

"Nu doar că am dat totul, am dat 110%, pe cuvânt. Acidul lactic m-a pedepsit foarte tare, dar sunt mulțumit. Timpul este foarte bun. Aproape că l-am depășit pe David Popovici. Am fost foarte bun și voi reveni și mai puternic. Mi-am dorit, de fapt, să înot și mai repede, dar a ieșit cum a ieșit. Sunt foarte mulțumit. Data viitoare va fi mai bine", a declarat Egor Kornev pentru presa rusă.

Multiplul campion român David Popovici a câştigat, miercuri, al treilea aur consecutiv în proba de 100 m liber la Campionatele Europene. Popovici a avut o evoluţie perfectă în finala ediţiei din acest an a competiţiei, la Paris, şi a stabilit un nou record al competiţiei.

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Egor Kornev l-a invitat pe Popovici în Rusia

Înotătorul Egor Kornev a declarat că l-a invitat pe românul David Popovici în Rusia pentru a vedea cum se conduce cu adevărat, după o discuţie cu românul despre maşini.

"Popovici este un tip extraordinar. Îmi face mare plăcere să fiu alături de el în zona de pregătire, să râdem, să înotăm, să concurăm", a spus Kornev. "Ne înţelegem foarte bine, ne împărtăşim diverse noutăţi. Astăzi a aflat că sunt căsătorit. Cum a aflat că am o soţie? I-am trimis un mesaj soţiei mele, Uliana, şi l-am rugat să-i transmită salutări. El a întrebat: Adică soţie? I-am spus că da, am soţie. A fost surprins. Mi-a spus că el este împreună cu iubita lui de 6 ani."

"I-am spus că am un Mercedes. I-am spus ce model nou îmi doresc. El a răspuns că e super. El are maşini Porsche şi Mercedes. I-am spus să vină în Rusia. Ei conduc acolo în linie dreaptă, o să-i arăt eu cum trebuie să conduci. O să-l întâmpin, o să-l cazez, o să ne plimbăm împreună. E un tip grozav", a adăugat Kornev.