Scheletul unui Tyrannosaurus rex vechi de aproximativ 67 de milioane de ani a fost vândut la Sotheby’s, în New York, pentru 50,1 milioane de dolari. Exemplarul supranumit „Gus” a devenit astfel cea mai scumpă fosilă de dinozaur vândută vreodată la licitație.

Scheletul unui T-Rex, vândut cu suma-record de 50,1 milioane de dolari. Cine este misteriosul cumpărător - Profimedia

Scheletul de Tyrannosaurus Rex a fost adjudecat după o licitație de aproximativ zece minute, în care au participat șapte ofertanți. Prețul final, care include taxele și comisioanele, a depășit cu mult estimarea inițială, cuprinsă între 20 și 30 de milioane de dolari.

Supranumit „Gus”, exemplarul măsoară aproximativ 11,6 metri lungime și 3,8 metri înălțime. Scheletul conține 183 de elemente osoase fosilizate și este considerat unul dintre cele mai mari și mai complete exemplare de T. rex descoperite până în prezent.

Fosila a fost descoperită în 2021, pe o fermă din Dakota de Sud, potrivit BBC. Excavarea s-a desfășurat pe parcursul a trei veri, între 2021 și 2023, deoarece lucrările puteau fi efectuate doar în perioadele în care solul era dezghețat. Ulterior, specialiștii au continuat restaurarea și asamblarea scheletului în laborator.

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Analizele au scos la iveală urme de mușcături și fracturi vindecate pe craniu și pe alte părți ale corpului. Acestea sugerează că animalul supraviețuise unor confruntări cu alți dinozauri sau unor incidente petrecute în timpul hrănirii.

Potrivit Sotheby’s, rezultatul reflectă raritatea exemplarului și anii de muncă dedicați descoperirii, pregătirii și conservării sale.

Prețul obținut de „Gus” depășește precedentul record, stabilit în 2024 de scheletul de stegozaur „Apex”, vândut pentru 44,6 milioane de dolari. „Gus” este primul exemplar de dinozaur care depășește pragul de 50 de milioane de dolari la licitație.

Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică. Reprezentanții comunității științifice și-au exprimat speranța că fosila va fi expusă într-un muzeu și va rămâne accesibilă cercetătorilor și publicului.