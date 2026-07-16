Legumele de vară au ajuns la cel mai mic preţ din sezon. Este perioada ideală pentru cei care vor să îşi umple cămara de conserve pentru iarnă fără să cheltuie prea mult. Pentru că serele şi câmpurile dau rod bogat, preţurile din pieţe sunt acum la jumătate faţă de luna trecută.

Mormane colorate de roşii cărnoase, castraveţi, gogoşari şi fasole verde umplu pieţele. Cei mai prevăzători încep să pregătească de acum conserve pentru iarnă. Primii pe listă, castraveţii. Savoarea conservelor este data si de mirodeniile pe care gospodinele aleg sa le puna in borcane. Spre exemplu aici avem: cimbru, marar si telina, toate costa 5 lei. Mai adaugam usturoiul 5 lei legatura. Acestea ar putea sa ne ajunga pentru doua borcane la 5 litri.

Fermierii ieftinesc marfa

În satele Bucovinei, gospodinele umplu borcan după borcan cu tot felul de conserve pentru iarnă, după rețete tradiționale. "Avem păstăi, le pregătim pentru iarnă, le punem la borcan. Intai le curătăm. Dupa aia le punem la fiert cu apa, sare, dupa ce sunt fierte bine calim ceapa, morcov si le dam drumul sa le prajim", a declarat Ana Gherasim, gospodină. De la păstăi trecem la castravetii murati în saramură şi în otet. "Crengutele de stejar le luam si le punem in fundul borcanului, crenguta de telina, cimbru, marar si tarhon. Punem cate un ardei iute ca sa tina castravetii tari, punem si apa, punem morcovi si usturoi", a declarat Ana Gherasim, gospodină.

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Cu sere şi grădini pline de rod, fermierii ieftinesc marfa, iar gospodinele îşi permit acum să îşi umple sacoşa cu legume. "Au scazut foarte mult preturile pe piata si la castraveti si la rosii. Castravetii au fost de la 10 lei si au ajuns la 6 lei kilogramul", a declarat Emanuel, comerciant. "S-au ieftinit cam cu 40%. Vinetele erau 13 lei, acum 8 lei, 7 lei, rosiile 8 lei, la 6 lei, depinde de categorie", a declarat Marina Ceobanu, producător local.

"Productia este mai ridicata, asta este si motivul pentru care am scazut si pretul. Deja unii au pus castraveti la murat, vinetele de asemenea merg puse, putem face si bulion sunt rosii foarte multe", a declarat Raisa Chitic, producător local. Cine nu are răbdare sau timp să facă acum conserve de legume trebuie să ştie că la iarnă va cumpăra câţiva castraveţi muraţi cu 15-20 de lei.