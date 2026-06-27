Marea Neagră a devenit turcoaz. NASA explică fenomenul observat din spaţiu

Marea Neagră și-a schimbat culoarea în ultimele săptămâni, iar imaginile surprinse de NASA arată întinderi spectaculoase de apă turcoaz, vizibile chiar și din spațiu.

Fenomenul a fost observat pe 22 iunie 2026 de satelitul NASA PACE. Potrivit cercetătorilor, nu este vorba despre poluare sau despre o modificare permanentă a culorii apei, ci despre o înflorire masivă a unor organisme microscopice numite coccolitofori. Aceste tipuri de fitoplancton sunt acoperite cu un înveliş fin de carbonat de calciu, care reflectă lumina și dau apei o nuanță lăptoasă, turcoaz.

Aceste înfloriri apar de obicei la sfârșitul primăverii și începutul verii, când condițiile de temperatură și lumină favorizează dezvoltarea rapidă a fitoplanctonului.

Fenomenul a fost vizibil inclusiv în Bosfor, strâmtoarea care leagă Marea Neagră de Marea Marmara și traversează Istanbulul. Un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale a fotografiat zona la sfârșitul lunii mai, surprinzând curenții colorați de fitoplancton pe ambele părți ale strâmtorii.

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Deși aceste organisme sunt microscopice, ele devin atât de numeroase în timpul unei înfloriri încât pot fi observate din spațiu. Oamenii de știință folosesc imaginile satelitare pentru a studia evoluția fenomenului în zone unde prelevarea directă a probelor este dificilă.

Pe lângă efectul vizual spectaculos, coccolitoforii au și un rol important în ciclul carbonului. După ce mor, o parte din carbonul pe care l-au absorbit se depune pe fundul mării, unde poate rămâne stocat pentru perioade foarte lungi.