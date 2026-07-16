Nicuşor Dan, despre blocajul politic: Guvernul Tomac ne-ar fi adus într-o situaţie mai bună decât cea de acum

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu s-au înregistrat progrese suficient de mari pentru a avea loc o nouă întâlnire cu partidele. El a subliniat că a propus două soluții, fiecare dintre ele părând potrivită la momentul respectiv, în special varianta unui guvern tehnocrat.

"Zilele astea, după cum ştiţi, sunt discuţii tehnice pe finalizarea legilor care sunt necesare pentru PNRR şi azi am avut una, mâine o să fie alta, nu cu mine, dar la Cotroceni. Mai departe, soluţia este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre chemarea liderilor partidelor la o nouă discuţie pentru deblocarea negocierilor privind formarea guvernului.

Șeful statului a precizat că atât soluția, cât și responsabilitatea le aparțin partidelor, în condițiile în care negocierile se află în blocaj.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă este de acord cu propunerea lui Kelemen Hunor de a avea patru guverne succesive. El a răspuns că i se pare ridicolă ideea de a avea două guverne în doi ani.

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Concluzia șefului statului a fost că, în acest moment, nu există o soluție. Un guvern tehnocrat ar fi dus România într-o situație mai bună decât cea actuală, a subliniat președintele, făcând referire la propunerea privind un guvern condus de Tomac.