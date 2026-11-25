După ce au constatat că șapte din zece șoferi nu plătesc parcarea în centrul Brașovului, autoritățile au luat măsuri. Au trecut la monitorizarea inteligentă a locurilor de parcare.

Trei parcări din zona centrului istoric al municipiului Brașov au fost monitorizate pe o perioadă de 3 luni. S-a stabilit în acest fel că cel puțin 65% dintre turiștii și localnicii care parchează în astfel de locuri nu își achită tarifele de parcare.

Noul sistem testat de autoritățile locale din Brașov pornește de la trei componente: senzori de parcare integrați în asfalt, practic pe locul care este ocupat de un autoturism, camere inteligente și un soft, un program care analizează informațiile furnizate de acest sistem de supraveghere video.

Cum funcționează sistemul

Numărul de înmatriculare al unui vehicul care parchează pe un astfel de loc dintr-o parcare monitorizată inteligent este citit. Este memorată ora la care șoferul parchează. Dacă în decurs de o oră nu se achită tariful de parcare, roata autoturismului este blocată.

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Sistemul ține minte ora de ieșire și statusul plății, dacă s-a achitat parcarea pentru acest loc de parcare. Blocarea roții este cea mai blândă dintre sancțiuni. Există și o sancțiune care se referă la ridicarea autoturismelor parcate în acest fel, iar amenzile sunt între 1.500 și 2.000 de lei.