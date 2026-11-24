Pentru cine s-a săturat de ritmul obositor al vieții din marile orașe, acest sat îți oferă ocazia de a începe un nou capitol. Pentru a combate depopularea zonelor rurale, autoritățile locale au lansat o inițiativă prin care speră să atragă noi locuitori. Primăria și Asociația Culturală din sat oferă cazare gratuită și locuri de muncă stabile celor care sunt dispuși să se mute acolo.

Este vorba despre Arenillas, o localitate cu doar 40 de locuitori, situată în provincia Soria, din nord-centrul Spaniei. Locurile de muncă disponibile vizează întreținerea și renovarea clădirilor publice. Astfel, cele mai căutate sunt persoanele cu experiență în zidărie. Există însă și posibilitatea de a administra barul local sau centrul comunitar, pentru a obține venituri suplimentare.

Inițiativa se adresează în special familiilor cu copii, în încercarea de a întineri populația satului. Autoritățile oferă inclusiv transport școlar gratuit până la cea mai apropiată școală, situată în Berlanga de Duero.

Prin intermediul acestui program, cei care aleg să se mute în sat primesc gratuit o locuință complet renovată și mobilată. Oferta a stârnit un interes ridicat, iar autoritățile au primit numeroase cereri în doar câteva zile.

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Cu toate acestea, persoanele interesate mai au timp să afle dacă există locuri disponibile. Pentru a aplica, candidații trebuie să contacteze direct Primăria din Arenillas, fără intermediari.

Aceștia trebuie să ofere detalii despre situația familială, motivele pentru care își doresc să locuiască în sat, precum și despre experiența lor profesională.

Arenillas, satul care se confruntă cu depopularea

Arenillas este un sat pitoresc, situat în sudul provinciei Soria, în regiunea Berlanga, foarte aproape de provincia Guadalajara. Cu doar 40 de locuitori, localitatea este un exemplu al fenomenului de depopulare a zonelor rurale din Spania. Satul este înconjurat de câmpuri întinse de cereale, păduri de pini și este străbătut de râul Talegones, potrivit ElEspanol.

Satul este simplu și liniștit, iar clădirile sunt construite din piatră specifică zonei. Printre obiectivele istorice se numără biserica San Cipriano și San Cornelio, de origine romanică, care a fost restaurată de-a lungul secolelor.

La mică distanță de sat se află un turn de veghe de origine islamică, o mărturie a trecutului localității, care în Evul Mediu se afla la granița dintre regate.

În ciuda dimensiunilor sale reduse, Arenillas se luptă de mai mulți ani cu depopularea. Atât autoritățile locale, cât și locuitorii au pus în practică diverse inițiative pentru a opri acest fenomen, prin renovarea locuințelor și încurajarea unor noi familii să se stabilească în sat.