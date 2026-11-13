Microsoft a anunţat în primele ore ale zilei de vineri că măsurile luate pentru remedierea unei întreruperi la nivel mondial a serviciilor aferente Microsoft 365, inclusiv Outlook, serviciul de e-mail utilizat de majoritatea companiilor din lume, şi asistentul său de inteligenţă artificială Copilot, nu funcţionează "conform aşteptărilor", informează AFP. Problemele au început joi seară, iar compania încearcă să găsească soluţii alternative.

Pană globală la Microsoft: Outlook, Teams și Copilot, afectate. Remedierea nu decurge conform așteptărilor - Shutterstock

Potrivit Microsoft, problemele afectează serviciile din ecosistemul său cloud Microsoft 365, utilizate în special de companii, scrie News.ro.

Este vorba în principal despre Outlook, serviciul care permite trimiterea şi primirea e-mailurilor.

Aplicaţia de mesagerie instantanee Teams este, de asemenea, afectată, însă principalele sale funcţionalităţi, precum trimiterea mesajelor şi efectuarea apelurilor, continuă să funcţioneze. Problemele vizează în special calendarul.

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Şi asistentul conversaţional bazat pe inteligenţă artificială Copilot este afectat.

Cauza penei

Microsoft a explicat iniţial că problema era provocată de o „încărcare ridicată a serverelor în mai multe regiuni”, înainte de a preciza că incidentul a fost cauzat, de fapt, de „indisponibilitatea neaşteptată a unui anumit număr de servere”, ceea ce a dus la supraîncărcarea restului infrastructurii.

Compania afirmă că, „în acest moment, nu are cunoştinţă de nicio activitate rău intenţionată” care ar putea fi la originea incidentului.

Cum decurge remedierea

Microsoft a recunoscut vineri dimineaţă că modificările efectuate în cursul nopţii pentru remedierea problemelor nu funcţionează „conform aşteptărilor”.

„Am monitorizat starea modificărilor aplicate pentru a îmbunătăţi funcţionarea serviciului şi am confirmat că acestea nu produc efectele aşteptate. Identificăm soluţii alternative care ar putea fi implementate pentru a creşte capacitatea, în condiţiile în care persistă dezechilibre în gestionarea traficului”, a transmis Microsoft într-un mesaj publicat vineri dimineaţă pe platforma X.

Compania a precizat, de asemenea, că măsurile implementate pentru a limita efectele penei generează, la rândul lor, un trafic important pe serverele care continuă să funcţioneze.

Microsoft încerca să adauge maşini virtuale suplimentare pentru a „creşte capacitatea şi a reduce încărcarea”.

Compania şi-a asigurat clienţii, în mare parte companii, că rezolvarea incidentului reprezintă „prioritatea sa”.

Reluare parţială a funcţionării

În jurul orei 06:30, ora României, Microsoft anunţa că „observă o reluare parţială a funcţionării în mai multe regiuni” în care au fost aplicate remedieri.

„Din păcate, aceste măsuri nu duc la o restabilire durabilă” a funcţionării normale a serviciilor, a adăugat compania, precizând că „analizează opţiunile disponibile pentru îmbunătăţirea stabilităţii generale a infrastructurii”, a transmis Microsoft.

La ora 07:00, Microsoft a precizat că încearcă să aplice o remediere sistemelor defecte, însă unele dintre acestea „rămâneau blocate” în starea de funcţionare defectuoasă.

La ora 08:00, compania a dat asigurări că îşi continuă eforturile de implementare a soluţiilor, adoptând o „abordare prudentă” pentru a „identifica şi repara infrastructura afectată”.

„Monitorizăm rezultatele acestei abordări pentru a verifica dacă serverele revin la funcţionarea aşteptată”, a transmis Microsoft.