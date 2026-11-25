Percheziţii de amploare în această dimineaţă la celebrul clan Cămătaru. Rămaşi în umbră câţiva ani, Sile şi Nuţu Cămătaru sunt din nou cap de afiş într-o anchetă deschisă de DIICOT pentru şantaj, cămătărie şi proxenetism. Sunt acuzaţi că ar fi obligat, mai mulţi manelişti să cânte gratis la diverse evenimente. Printre păgubiţi se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu şi Luis Gabriel. Potrivit anchetatorilor, artiștii ar fi fost şantajaţi să cânte gratuit în cluburile controlate de interlopi, dar şi să dea taxe de protecţie şi să refuze anumite contracte. S-au făcut 45 de percheziţii în dosar, iar 40 de persoane vor ajunge la audieri.

Au fost percheziții de amploare la peste 45 de adrese din București, dar și din alte județe. Vizați sunt, în principal, Sile și Nuțu Cămătaru. Amândoi sunt suspectați că ar fi constrâns mai mulți maneliști cunoscuți să accepte să cânte la evenimente în cluburile indicate de grupare.

Membrii grupării ar fi încasat o parte din onorarii și din banii proveniți din dedicații. În anchetă apar cel puțin șapte interpreți care ocupă primele locuri în clasamentele muzicale românești. În cazul în care nu respectau ordinele grupării, aceștia ar fi fost amenințați cu violența.

Pe lângă aceste fapte, gruparea este anchetată și pentru cămătărie și proxenetism, după ce ar fi transportat persoane, împotriva voinței lor, în țări precum Germania și Elveția.

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Liderii clanului Cămătaru și-ar fi folosit reputația violentă pentru a-i intimida pe cei care nu se supuneau și pentru a-i determina să le respecte ordinele. Polițiștii se află în continuare în casa fraților Cămătaru. La percheziții, anchetatorii au găsit un seif plin cu teancuri de bani: lei, euro și dolari. Frații Cămătaru urmează să fie duși la DIICOT pentru a fi audiați.