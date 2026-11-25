Grupul parlamentar al PNL din Senat a decis, miercuri, sancţionarea senatorilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu. Pauliuc şi Anisie au fost excluse din grupul senatorial al PNL, iar Veştea şi Cîmpeanu au fost retraşi din funcţiile de conducere deţinute în comisiile din Senat.

”Senatorii Partidului Naţional Liberal au decis astăzi, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, sancţionarea senatorilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu. Senatorii Nicoleta Pauliuc şi Monica Anisie au fost sancţionaţi prin excluderea din grupul senatorial al PNL, iar senatorii Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu prin retragerea din funcţiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului României”, arată PNL, miercuri, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, sancţiunile decise nu afectează mandatul de senator şi nici libertatea de exercitare a acestui mandat.

”Sancţiunile au fost emise în urma unor situaţii repetate în care senatorii menţionaţi au votat ori s-au plasat împotriva hotărârilor şi deciziilor stabilite prin vot în cadrul grupului parlamentar liberal din Senat. În evaluarea grupului PNL, prin aceste voturi, Nicoleta Pauliuc şi Monica Anisie au favorizat în mod repetat poziţiile PSD, în detrimentul celor asumate de grupul din care făceau parte. În privinţa lui Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu, pe lângă sancţiunea decisă, s-a aprobat reanalizarea situaţiei lor peste două săptămâni”, scrie în comunicatul PNL.

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Conform aceleiaşi surse, libertatea de opinie şi dreptul fiecărui senator de a vota potrivit propriilor convingeri sunt principii care trebuie respectate. Dezbaterea internă este legitimă şi necesară, iar opiniile diferite trebuie să poată fi exprimate liber. Însă, odată ce o decizie este adoptată cu majoritate, respectarea acesteia şi asumarea regulilor de funcţionare ale grupului reprezintă condiţii esenţiale pentru activitatea parlamentară comună.

”Atunci când voturile contrare deciziilor majorităţii devin repetate, sistematice, funcţionarea grupului parlamentar şi capacitatea acestuia de a acţiona unitar sunt afectate. Apartenenţa la un grup parlamentar presupune nu doar drepturi individuale, ci şi responsabilităţi. Cei patru senatori rămân membri ai Partidului Naţional Liberal, urmând să-şi desfăşoare în continuare activitatea în Senat ţinând cont de sancţiunile primite”, mai scrie în comunicat.

Nicoleta Pauliuc îl acuză pe Bolojan de "execuții" politice

Senatoarea Nicoleta Pauliuc îl acuză pe președintele PNL, Ilie Bolojan, de „execuții” politice, după ce ea și fosta ministră a Educației, Monica Anisie, au fost excluse, miercuri, din grupul parlamentar al liberalilor din Senat.

Nicoleta Pauliuc a reacționat miercuri, după ce a fost exclusă din grupul liberalilor din Senat, alături de Monica Anisie, acuzând că decizia lui Ilie Bolojan a fost luată după ce nu s-a dat curs ultimatumului de la începutul lunii noiembrie.

„Ca urmare a unei decizii a BPN al PNL, inițiate și semnate de Ilie Bolojan, eu și colega mea, Monica Anisie, am fost scoase din grupul PNL din Senat. Motivul oficial: nu am răspuns ultimatumului de a ne retrage acțiunile din instanță, adică nu am renunțat la un drept garantat de Constituție”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de senatoare.

Pauliuc l-a mai acuzat pe Bolojan că a ales să fie „Omul Negreu”, după ce a început sancționarea taberei care i se opune, cu două femei.

„Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere”, a mai transmis Nicoleta Pauliuc.

Aceasta a menționat că nu va părăsi Partidul Național Liberal, în ciuda tuturor sancțiunilor, subliniind că formațiunea va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan.

„Rămân în PNL și cer același lucru pe care îl ceream înainte de sancțiuni: o dezbatere deschisă despre direcția partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a conchis senatoarea.