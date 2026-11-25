Video Un şofer beat, care a provocat un accident în Iaşi, scandal în faţa poliţiştilor. Cum s-a terminat totul
Un șofer băut şi posibil drogat a provocat haos pe o stradă din Iaşi. Acesta a pierdut controlul mașinii și a intrat cu putere într-un alt autoturism, după care a făcut scandal în faţa poliţiştilor.
În urma testării cu alcooltestul, rezultatul a fost de 1,11 mg per litru în aerul expirat. Înainte să ajungă la spital, șoferul a făcut scandal în momentul în care a ajuns primul echipaj de poliție, motiv pentru care a și fost nevoie să fie imobilizat și dus pentru prelevare de probe de sânge.
La spital a fost de acord să-i fie prelevată doar prima probă de sânge pentru consumul de alcool, pe a doua a refuzat-o. Polițiștii l-au testat și cu drug testul, iar rezultatul a fost pozitiv, motiv pentru care i-au spus că trebuie să-i fie luat sânge și pentru a stabili ce substanțe halucinogene a consumat. A refuzat și acest lucru.
Înainte de asta a fost scandal pe acea stradă unde bărbatul a lovit o altă mașină deși se urcase beat la volan. Martorii au observat că acesta consumase alcool și ei au chemat poliția, deși accidentul a fost soldat doar cu pagube materiale.
Bărbatul este cercetat penal pentru conducerea sub influența alcoolului și refuz de prelevare de probe pentru stabilirea alcolemiei, dar și ce substanțe halucinogene a consumat. Cercetările vor continua după ce vor veni rezultatele clare, atunci polițiștii vor stabili dacă îl vor reține sau nu.
Reporter Observator. Acoperă zona de est a ţării, cu precădere judeţele Galaţi şi Brăila. ➜