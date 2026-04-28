Cel mai mare site de video online este pe cale să dobândească propriul AI Mode, pe modelul celui care există deja în Google, numit Ask YouTube.

YouTube testează un model chatbot pentru căutarea conținutului pe platforma video

Facilitatea testată acum de YouTube permite utilizatorilor că încerce o experienţă conversaţională pentru căutarea conţinutului, în locul tradiţionalelor cuvinte cheie, conform The Verge.

Utilizatorii pot căuta, de exemplu, "clipuri amuzante cu căţei şi pisici". În funcţie de subiect, pagina cu rezultate poate începe cu o scurtă descriere textuală, urmată de o serie de clipuri video sugerate de AI, plus o serie de informaţii suplimentare, în unele cazuri.

În final, la fel ca la AI Mode din Google, există posibilitatea continuării conversaţiei pe aceeaşi temă sau modificării parametrilor căutării.

La fel ca în orice este implicată inteligenţa artificială generativă, există şanse ca unele din informaţiile prezentate să fie false sau inventate. Acestea pot rezulta fie din cauza conţinutului video neverificat, fie ca urmare a halucinaţiilor AI-ului.

Pentru început, experimentul este disponibil doar utilizatorilor Premium din Statele Unite.

