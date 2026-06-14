Legăturile lui Adrian Veștea cu gruparea pucistă din PNL. În iarnă a fost cu Hubert Thuma la Nuba Chalet

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru, după retragerea lui Eugen Tomac. Mutarea a aruncat însă PNL într-o nouă criză internă: Ilie Bolojan susţine că nu a fost consultat şi vorbeşte despre "un act ostil" şi "o evidentă încercare de rupere a PNL". În culise, numele lui Veştea fusese deja discutat în contextul negocierilor pentru o nouă majoritate PSD-PNL-UDMR.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă.

Nominalizarea lui Adrian Veştea nu vine însă pe un teren politic liniştit. Potrivit surselor politice din PNL şi PSD, numele său fusese discutat în ultimele zile în contextul negocierilor pentru o nouă formulă de guvernare PSD-PNL-UDMR, după căderea Guvernului Bolojan în urma moţiunii de cenzură depuse de PSD şi AUR.

Culisele unei mutări politice în PNL

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Adrian Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov şi prim-vicepreşedinte al PNL, este considerat unul dintre liberalii aflaţi în relaţii bune cu Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov. Potrivit BizBrasov, sprijinul lui Thuma ar fi cântărit în ascensiunea lui Veştea în conducerea partidului.

Cei doi au fost văzuţi în această iarnă la Nuba Chalet, în Poiana Braşov, într-un context informal. În interiorul partidului, surse liberale susţin că Veştea ar fi ajuns în funcţia de prim-vicepreşedinte după mai multe înţelegeri politice cu grupuri de influenţă din PNL, inclusiv cu organizaţii din Cluj şi Ilfov.

După alegeri, o parte dintre liberalii ardeleni l-ar fi acuzat pe Veştea de trădare politică, pe fondul repoziţionărilor din partid.

Hubert Thuma, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan

Hubert Thuma, preşedintele PNL Ilfov, este considerat unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan în interiorul partidului. Potrivit surselor politice, acesta are influenţă în mai multe organizaţii liberale şi susţinere în rândul unor parlamentari.

Thuma se află şi într-un conflict politic cu Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, susţinut de Ilie Bolojan.

"Hubert Thuma își coordonează mișcările politice cu liderii PSD, iar ținta este debarcarea lui Ilie Bolojan", a declarat un lider PNL pentru G4Media, mai scrie sursa citată.

PNL, între negocieri şi nevoia unei noi majorităţi

Desemnarea lui Adrian Veştea vine după o perioadă în care PNL a fost marcat de tensiuni interne şi de discuţii privind rămânerea la guvernare. După demiterea Guvernului Bolojan, mai mulţi lideri liberali au transmis că partidul nu ar trebui să iasă de la guvernare, considerând că o astfel de decizie ar fi o eroare politică.

În paralel, negocierile pentru formarea unui nou Executiv s-au purtat atât formal, cât şi informal, după ce România a rămas fără un guvern cu puteri depline. Eugen Tomac fusese desemnat anterior premier, însă nu a reuşit să obţină susţinerea necesară, iar PNL şi-a făcut calculele pentru o a doua nominalizare.

Reacţia lui Ilie Bolojan

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacţionat dur la anunţul preşedintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veştea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunţat în legătură cu această decizie, pe care o consideră "un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL".

"Am luat act de faptul că preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pentru funcţia de prim-ministru pe domnul Adrian Veştea. Nici conducerea PNL şi nici eu, personal, nu am fost informaţi anterior de preşedinte în privinţa acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenţie intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

El califică încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă şi după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, drept o încălcare a oricărui principiu de colaborare politică loială, scrie News.ro.

"În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială", anunţă Bolojan.