Mesajul lui Veştea pentru liberali după desemnare. Ciucu îl acuză de trădare: "Urât, foarte urât"

Adrian Veştea a anunţat printr-o postare pe pagina oficială de Facebook că acceptă nominalizarea pentru funcţia de prim-ministru, după desemnarea făcută de preşedintele Nicuşor Dan. Liberalul susţine că momentul nu reprezintă "o ameninţare pentru PNL", ci unul de responsabilitate, şi spune că partidul trebuie să rămână la masa negocierilor cu formaţiunile pro-europene. Postarea sa a provocat însă o reacţie dură din partea lui Ciprian Ciucu, care l-a acuzat, într-un comentariu, că a complotat împotriva colegilor şi a trădat încrederea partidului.

Adrian Veştea a transmis, după desemnarea sa ca premier de către preşedintele Nicuşor Dan, că acceptă nominalizarea pentru funcţia de prim-ministru al României şi că îşi asumă responsabilitatea formării unui guvern într-un moment politic complicat.

"Am acceptat astăzi nominalizarea pentru funcția de prim-ministru al României. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate", a scris Adrian Veştea.

Veştea: Nu este o ameninţare pentru PNL

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În mesajul publicat pe Facebook, noul premier desemnat le transmite colegilor liberali că nominalizarea sa nu ar trebui privită ca o ruptură în interiorul partidului.

"Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate", a transmis Veştea.

Acesta susţine că vrea să continue reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan şi că PNL trebuie să îşi asume guvernarea într-un moment în care România are nevoie de stabilitate.

"L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă", a mai scris liberalul.

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Apel la negocieri cu partidele pro-europene

Adrian Veştea afirmă că PNL trebuie să revină la masa negocierilor cu partidele pro-europene pentru a găsi o soluţie de guvernare.

"Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt", a transmis premierul desemnat.

Veştea a invocat şi experienţa sa administrativă, de la Primăria Râşnov la Consiliul Judeţean Braşov şi Ministerul Dezvoltării, susţinând că România "nu se construieşte din declaraţii, ci din şantiere terminate, din proiecte finanţate şi din promisiuni respectate".

"PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni", a mai scris Adrian Veştea.

Ciprian Ciucu îl acuză de trădare

Mesajul lui Adrian Veştea a fost urmat de un comentariu dur al lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL, care l-a acuzat pe acesta că a complotat împotriva colegilor de partid.

"Adrian, sunt cuvine fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi, de când nu ai venit la ședință. Urât! Foarte urât!", a scris Ciprian Ciucu în comentariul lăsat la postarea lui Veştea.

Reacţia vine pe fondul tensiunilor din PNL după desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier. O parte a conducerii liberale a criticat decizia, acuzând că partidul nu ar fi fost consultat înainte ca preşedintele Nicuşor Dan să facă nominalizarea.