Tragedie pe litoral, unde un turist german și-a pierdut viața după ce a intrat în mare și s-a înecat. Incidentul s-a petrecut în stațiunea Mamaia, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai reușit să-l salveze. Este primul deces înregistrat pe litoralul românesc în acest sezon estival.

Bărbatul de 56 de ani era turist german şi venise de câteva zile în vacanţă pe litoral. Potrivit martorilor, acesta a intrat singur în mare, însă la scurt timp i s-a făcut rău. Totul s-a întâmplat în apropierea foişorului salvamarilor, care au intervenit imediat, l-au scos la mal şi au început manevrele de resuscitare. Medicii ajunşi la faţa locului au continuat protocolul, însă fără rezultat. În cele din urmă, a fost declarat decesul.

Salvamarii spun că, în ultimele zile, apa mării este foarte rece din cauza fenomenului de upwelling. Mai exact, vântul bate dinspre sud, dinspre uscat, şi împinge apa caldă de la suprafaţă spre larg, în timp ce apa rece urcă din adâncuri. Astfel, dacă în zilele trecute temperatura apei ajungea la 17-19 grade Celsius, acum marea are doar 13-14 grade.

Salvamarii trag un semnal de alarmă şi îi avertizează pe turişti să evite scăldatul în această perioadă, din cauza diferenţei mari dintre temperatura aerului şi cea a apei. Meteorologii anunţă că vremea se va încălzi săptămâna viitoare, când temperaturile din aer ar putea depăşi 27 de grade Celsius.