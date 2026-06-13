Moarte fulgerătoare pentru un fost interlop din Galaţi. Bărbatul s-a răsturnat cu barca şi nu a mai reuşit să iasă din apele Dunării. Soţia lui a dat alarma! În aceeaşi zonă, scafandrii militari efectuau o altă misiune - caută un alt tânăr dispărut de câteva zile.

"Asta e zona în care s-a întâmplat. Au venit pompierii, poliţia acţionează şi ea. Uitaţi pompierii sus.", spune Cătălin Chivu într-un video pe Facebook.

Radu Bogățeanu, zis Romică Cațali, plecase cu barca pe Dunăre la prima oră a dimineţii, alături de un prieten. Indivizii au căzut în apele reci ale fluviului, în apropiere de Insula Mare a Brăilei.

"Doi bărbați de 55 de ani din comuna Chiscani și de 47 de ani din comuna Mircea Vodă, s-ar fi aflat într-o barcă pe fluviul Dunărea, iar la un moment dat, barca s-ar fi răsturnat, doar bărbatul de 47 de ani reușind să se salveze.", spune Teodora-Adelina Fătu, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

Articolul continuă după reclamă

Martorii cred că bărbatul a făcut un infarct.

După ce barca s-a răsturnat, bărbatul nu a mai reuşit să iasă la suprafaţă, iar soţia a sunat disperată la 112. Trei ore l-au cătutat scafandri în apele Dunării până când l-au găsit, într-un final, fără viaţă.

"La ora 11:35 bărbatul a fost găsit în zona indicată de martori, fiind predat echipajului de la Serviciul de Medicină Legală Brăila.", precizează Ștefan Stoian, purtător de cuvânt ISU Brăila.

Bărbatul de 55 de ani era un om influent în lumea interlopă. A condus o grupare veche de infractori din Brăila, însă după ce a ispăşit primii ani de închisoare a ales o nouă carieră - cea de frizer.

Ultraj, trafic de persoane şi conducere sub influenţa alcoolului sunt câteva dintre infracţiunile comise de Romică Cațali. În 2006 a atacat împreună cu mai mulţi indivizi câţiva poliţişti şi au spart geamurile unei autospeciale. Atunci au fost potoliţi cu focuri de armă trase în aer. În 2019 a fost prins beat la volan şi condamnat din nou la închisoare cu executare.

Scafandrii militari vor continua o altă misiune pe Dunăre, după ce un tânăr de 26 de ani a dispărut miercuri în apele reci. Momentan zona a fost extinsă şi se încearcă identificarea unor noi locuri în care trupul băiatului ar fi putut rămâne blocat.