Schimbări pentru Instagram, Facebook şi WhatsApp. Anunţul făcut de compania Meta

Meta a lansat miercuri abonamente cu plată pentru aplicațiile sale emblematice, un pas important pentru gigantul tehnologic, care încearcă să reducă dependența de publicitate. Anunțul a fost distribuit pe Instagram de către directorul de produs al Meta, Naomi Gleit.

Denumite simplu Instagram Plus și Facebook Plus, acestea oferă funcții suplimentare de analiză statistică și acces la un public mai larg. Este necesar un abonament lunar de 3,99 USD, potrivit TechCrunch.

Pentru 2,99 dolari pe lună, WhatsApp Plus se concentrează pe personalizare, inclusiv stickere premium, tonuri de apel personalizate și teme pentru aplicație.

Potrivit lui Naomi Gleit, obiectivul pe termen lung al grupului este de a consolida aceste oferte într-un singur produs numit Meta One.

Această lansare vine în contextul în care Meta se confruntă cu o atenție deosebită din partea investitorilor în ceea ce privește cheltuielile sale masive pentru inteligența artificială (IA). Compania intenționează să cheltuiască între 125 și 145 de miliarde de dolari în acest an, în principal pe centre de date dedicate inteligenței artificiale. Acțiunile sale au crescut cu peste 3% pe Wall Street miercuri.

În 2023, Meta a lansat versiuni plătite și fără reclame ale Facebook și Instagram pentru utilizatorii europeni, pentru a respecta legislația UE privind protecția datelor, oferind utilizatorilor posibilitatea de a alege între o experiență gratuită, susținută de reclame, și o experiență plătită, fără reclame.

