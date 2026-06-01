Nvidia intră pe piaţa PC-urilor pentru AI cu un supercip care promite să reinventeze computerul personal

Nvidia intră pentru prima dată în competiţie directă cu Apple, Qualcomm, Intel şi AMD pe piaţa cipurilor integrate pentru PC-uri. Compania va lansa anul acesta un "supercip" numit RTX Spark Superchip care va permite rularea unor aplicaţii şi modele de inteligenţă artificială direct pe dispozitiv, fără dependenţă permanentă de cloud. Primele dispozitive cu acest cip, dezvoltate în parteneriat cu Microsoft şi cu producători precum Dell, Asus şi HP, ar urma să apară mai târziu în acest an.

Directorul executiv al gigantului Nvidia, Jensen Huang, a anunţat luni că producători precum Dell, Asus şi HP vor folosi "cel mai eficient cip de PC construit vreodată", împreună cu Windows de la Microsoft. Potrivit Financial Times, este o schimbare majoră în industria PC-urilor, care deschide o nouă linie de business pentru Nvidia, companie evaluată la 5.100 de miliarde de dolari.

Compania, care domină piaţa semiconductorilor pentru infrastructura de inteligenţă artificială, se extinde astfel în zona cipurilor integrate care alimentează întregul PC. În urma anunţului făcut de Huang la conferinţa Computex din Taipei, acţiunile Nvidia au urcat cu 2,3% în tranzacţiile pre-market de la New York, în timp ce titlurile Qualcomm au scăzut cu 9,8%, iar cele ale Intel, cu 6%.

Potrivit Nvidia, RTX Spark Superchip este conceput pentru a rula programe de inteligenţă artificială care pot lucra în mai multe aplicaţii, cu o supraveghere umană minimă. De exemplu, pot analiza e-mailurile, pot redacta răspunsuri pe baza mesajelor trimise anterior şi pot marca mesajele urgente.

Producătorul de cipuri a anticipat o cerere crescută din partea consumatorilor care vor să îşi înlocuiască dispozitivele mai vechi pentru a putea rula aplicaţii de AI moderne, care solicită puternic hardware-ul, şi să profite de acest val.

Noul cip al Nvidia permite rularea unor modele AI mari direct pe dispozitiv, nu doar prin cloud sau servere externe. Asta ar însemna aplicaţii AI mai rapide, mai mult control asupra datelor şi, potrivit companiei, o baterie care poate ţine toată ziua.

Cipul a fost proiectat împreună cu compania taiwaneză MediaTek şi va fi produs de TSMC, una dintre cele mai mari companii din lume care fabrică cipuri.

Huang a spus că "pentru prima dată în 40 de ani" Nvidia reinventează PC-ul, cu asistenţi digitali inteligenţi care înlocuiesc mouse-ul şi tastatura prin care oamenii interacţionează cu computerele lor. Nvidia şi Microsoft au lucrat împreună timp de trei ani la proiect, a mai dezvăluit Jensen Huang.

Primele dispozitive realizate împreună cu Microsoft, care vor fi disponibile mai târziu în acest an, vizează segmentul "premium" al utilizatorilor de PC-uri, precum dezvoltatorii AI, creatorii de conţinut şi gamerii. Nvidia a precizat însă că obiectivul este ca cipul să facă parte dintr-o familie de aproximativ 30 de laptopuri şi peste 10 PC-uri destinate tuturor tipurilor de consumatori.

Cum va arăta viitorul potrivit lui Huang? Şeful Nvidia spune că, peste 10 ani, consumatorii vor avea în case supercomputere AI care rulează asistenţi conectaţi la camere de securitate, televizoare, maşini de tuns iarba şi maşini de spălat vase, pentru automatizarea sarcinilor.

Cipul M5 de la Apple, lansat la finalul anului trecut pe cele mai noi MacBook-uri, este considerat pe scară largă principalul procesor pentru laptopuri de consum, capabil să ruleze local, pe dispozitiv, aplicaţii AI. Qualcomm a intrat în competiţie în 2023 cu procesorul Snapdragon X Elite, o provocare pentru Intel şi AMD, care domină piaţa cipurilor pentru PC-uri.

În primul trimestru din 2026, livrările globale de PC-uri au fost dominate de patru companii, Lenovo, HP, Dell şi Apple, cu o cotă de 73%. Asus şi Acer au avut cote de 6,7%, respectiv 6,4%. Microsoft a lansat în 2024 PC-urile Copilot, promovate ca dispozitive optimizate pentru inteligenţă artificială, însă s-au dovedit un eşec. Au fost criticate de consumatori după ce Microsoft a anunţat că funcţia Recall urma să facă periodic capturi ale activităţii utilizatorului pe computer.

