Vremea de mâine, 3 iulie. Furtuni, grindină şi vijelii în mare parte din ţară
Vremea va rămâne instabilă vineri, 3 iulie, în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, grindină şi rafale care pot depăşi izolat 80 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade, iar episoadele de vreme severă vor afecta inclusiv Bucureştiul, Clujul, litoralul şi zonele montane.
La noapte, în vestul, centrul şi nord-estul ţării, dar şi izolat în celelalte regiuni, vremea va fi instabilă, mai ales în prima parte a nopţii. Se vor semnala averse torenţiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni.
Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar izolat vor depăşi 80 km/h. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 10-20 l/mp şi, pe arii restrânse, de peste 30 l/mp. Temperaturile minime se vor încadra între 12 grade în estul Transilvaniei şi 23 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 3 iulie în ţară
În ţară, vremea va rămâne instabilă, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse torențiale și descărcări electrice frecvente pe arii relativ extinse. Excepție vor face extremitatea de vest și cea de nord-vest, unde ploile vor apărea izolat, în primele ore ale zilei.
În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp. Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni și, posibil, de dimensiuni medii. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată și vijelii în timpul ploilor, când rafalele vor atinge 50-70 km/h.
Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade, izolat, în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile din Maramureș și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 3 iulie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti vremea va rămâne în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar mai ales după-amiaza şi pe parcursul nopţii se vor semnala averse torenţiale şi descărcări electrice frecvente. Cantităţile de apă vor fi de 5-15 l/mp, iar izolat vor depăşi 20 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în timpul ploilor, când rafalele vor atinge viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă se va situa între 29 şi 30 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 17 şi 18 grade.
La Cluj, vremea va fi instabilă, cu furtuni în unele zone. Este în vigoare un cod galben de furtuni de joi, de la ora 10:00, până vineri la ora 10:00, iar avertizarea va continua și de vineri, ora 10:00, până sâmbătă la aceeași oră. Temperatura resimțită va ajunge la 26 de grade, iar la umbră se va simți ca 23 de grade. Indicele UV va urca până la valoarea 7, considerată ridicată și nesănătoasă pentru persoanele sensibile. Vântul va sufla dinspre nord-vest, cu aproximativ 11 km/h. Sunt estimate în jur de o oră și jumătate de precipitații, în principal sub formă de ploaie.
Vremea de mâine 3 iulie pe litoral
La mare, vremea va rămâne, în general, instabilă. Temperaturile maxime se vor situa între 27 şi 30 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 20 şi 22 de grade. După-amiaza şi pe parcursul nopţii, cerul va avea înnorări temporar accentuate şi se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi, posibil, grindină. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 50-70 km/h. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp.
Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 24 şi 27 de grade.
Vremea de mâine 3 iulie la munte
La munte, vremea va rămâne instabilă, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Temporar, norii se vor accentua, iar pe arii relativ extinse se vor semnala averse torenţiale şi descărcări electrice frecvente. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe suprafeţe restrânse vor depăşi 30-40 l/mp. Izolat, va cădea grindină de mici dimensiuni şi, posibil, de dimensiuni medii. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în timpul averselor, când rafalele vor atinge 50-70 km/h.