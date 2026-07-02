Vremea va rămâne instabilă vineri, 3 iulie, în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, grindină şi rafale care pot depăşi izolat 80 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade, iar episoadele de vreme severă vor afecta inclusiv Bucureştiul, Clujul, litoralul şi zonele montane.

Vremea de mâine, 3 iulie. Furtuni, grindină şi vijelii în mare parte din ţară

La noapte, în vestul, centrul şi nord-estul ţării, dar şi izolat în celelalte regiuni, vremea va fi instabilă, mai ales în prima parte a nopţii. Se vor semnala averse torenţiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni.

Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar izolat vor depăşi 80 km/h. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 10-20 l/mp şi, pe arii restrânse, de peste 30 l/mp. Temperaturile minime se vor încadra între 12 grade în estul Transilvaniei şi 23 de grade pe litoral.