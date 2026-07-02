Simona Căpşună a explicat, în platoul Observator 12, de ce începutul lunii iulie a adus fenomene meteo violente şi la ce trebuie să ne aşteptăm în zilele următoare. Furtunile, grindina şi cantităţile mari de precipitaţii vor continua în mare parte din ţară, inclusiv pe litoral şi la munte.

Mihaela Călin: Este normal să avem astfel de fenomene pentru luna iulie? Se anunţă şi de aici înainte?

Simona Căpşună: Sigur se anunţă şi de aici înainte. Abia a început luna lui Cuptor. Dar să ne gândim că, de fapt, ele au fost cumva la trecerea dintre iunie şi iulie, pentru că, împreună cu colegii mei, nu prea ştiam la ce să raportăm cantităţile acelea de apă: la luna iunie sau la luna iulie.

Cumva, raportat la luna iunie, Bucureştiul era undeva peste ceea ce s-a întâmplat ca record într-o lună iunie, în 24 de ore, pentru că au căzut 88 de litri, faţă de 84, cât era recordul anterior. Faţă de iulie eram puţin sub, pentru că, în 24 de ore, a fost un record de 109 litri.

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Dar, mai departe, pentru că vorbeam de verdele de pe hartă, să încep şi eu cu partea bună şi să continui gluma voastră de la început. Cred că parlamentarii şi, mai ales, primarul au plecat cu canicula cu tot în vacanţă, pentru că, în Portugalia, unde a anunţat dumnealui că se duce, este cod roşu. Noi am rămas pe verde. Avem o hartă foarte plăcută, cu doar ceva galben în acest moment, iată, în centrul şi în nordul ţării, unde se mai ating 34 de grade.

Şi acum să revenim la vestea mai puţin bună, şi anume că, iată, din nou avem aproape trei sferturi din ţară sub cod portocaliu şi restul sub cod galben de furtuni. Din nou cantităţi de apă, din nou grindină. Este până la noapte, la ora 3, şi apoi va continua, pe parcursul zilei de mâine, situaţia mai puţin portocalie, mai mult galbenă, în cea mai mare parte a ţării, până sâmbătă dimineaţă.

Ceea ce aş vrea să menţionez este că nu este vorba despre ploi continue. Este vorba despre furtuni de vară care, am văzut, punctual şi local, în momente scurte dintr-o zi, aduc cantităţi imense de apă.

Valentin Butnaru: Se poate repeta ce am văzut alaltăieri?

Se poate repeta în măsura, aş spune eu, în care am avea din nou un val de căldură cu aceeaşi intensitate, pentru că, în momentul în care la noi a ajuns frontul acela, la Bucureşti, cu aer mult mai rece, pentru că el avea o legătură cu nordul continentului, erau 39,1 grade Celsius în Bucureşti. Deci eram la un grad distanţă de maximul absolut al lunii iulie.

Continuarea interviului, în materialul de mai sus.