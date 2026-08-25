Cod portocaliu de vijelii, averse torenţiale şi grindină. Judeţele afectate

ANM a emis o alertă de cod portocaliu pentru trei judeţe din vestul ţării. Vor fi averse torenţiale şi e posibil să cadă şi grindină de mici dimensiuni.

Judeţele Arad, Timiş şi Hunedoara sunt vizate de acest cod portocaliu de vijelii. Mai exact, vor fi afectate localităţile Gurahonț, Hălmagiu, Săvârșin, Birchiș, Petriș, Hălmăgel, Pleșcuța, Brazii din judeţul Arad; localitatea Margina din judeţul Timiş şi localităţile Brad, Vața de Jos, Baia de Criș, Zam, Gurasada, Ribița, Tomești, Vorța, Burjuc din judeţul Hunedoara.

Potrivit ANM vor fi "averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (50-70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm)".