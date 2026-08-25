A avut media la BAC 6.22 şi a făcut contestaţie pentru nota la Anatomie. Ce medie a primit la final

Un elev de la Liceul Tehnologic "Astra" din Piteşti a devenit rapid subiect de discuţie după ce, deşi iniţial promovase examenul de Bacalaureat, a decis totuşi să depună contestaţie.

Elevul avea o situaţie modestă, însă suficientă pentru a promova examenul maturităţii: 7,05 la Limba şi literatura română, 5,50 la Matematică şi 6,10 la Anatomie. Astfel, conform regulilor examenului, media sa finală ar fi fost 6,22.

Însă nota de trecere nu a fost suficientă pentru argeşan, care a decis să depună contestaţie la Anatomie. Deşi probabil se aştepta la câteva sutimi în plus, elevul a avut parte de o surpriză neplăcută: de la 6,10, nota la Anatomie a scăzut la 5,40.

Este vorba despre o diferenţă care, în alte cazuri, nu ar fi fost atât de semnificativă, dacă nu i-ar fi schimbat radical media de la Bacalaureat. Astfel, de la 6,22, media sa a scăzut la 5,98. Cum pragul de promovare a Bacalaureatului este media 6,00, elevul în cauză s-a trezit că, deşi iniţial promovase examenul, acum se află în postura de candidat respins.

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Situaţia nu este foarte des întâlnită, însă este posibilă. Regulile examenului sunt clare: în urma unei contestaţii, nota poate creşte, poate rămâne la fel sau poate scădea.