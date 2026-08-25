Cum ne antrenăm creierul și corpul pentru o viață mai lungă și sănătoasă. Știința wellbeing-ului, la Bucureşti

Cu toții simțim oboseala acumulată după o săptămână plină și căutăm acele momente de respiro care să ne pună pe picioare. Deja cunoaștem termenul din ce în ce mai prezent în societate în ultimii ani, și anume wellbeing. Dar această stare de bine înseamnă mai mult decât o zi de relaxare la spa sau un weekend petrecut pe canapea. Înseamnă, mai degrabă, o investiție reală în felul în care gândim și ne menținem sănătatea pe termen lung.

Revista Psychologies organizează Festivalul Wellbeing, în weekendul 29-30 august, la Grădina Casei Universitarilor. Evenimentul propune o abordare cât se poate de practică a echilibrului interior, iar Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României se alătură în calitate de partener educațional. Specialiștii fundației aduc în fața publicului subiecte esențiale, fundamentate de știință, explicate simplu și care ne ajută să înțelegem cum putem funcționa la capacitate maximă în viața de zi cu zi.

Unul dintre punctele centrale ale prezenței la festival vizează îmbătrânirea sănătoasă și prevenția medicală. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României pregătește cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Longevitate, un eveniment unic în România unde experți mondiali prezintă protocoale clinice și soluții validate pentru prelungirea speranței de viață activă. Vizitatorii festivalului vor avea parte de o avanpremieră a acestor informații, aflând metode concrete prin care corpul își poate păstra vitalitatea odată cu trecerea anilor. Specialiștii oferă soluții reale, aplicabile imediat în rutina alimentară și în stilul de viață, axate pe protejarea organismului și pe menținerea unui nivel optim de energie.

Echilibrul fizic este dublat obligatoriu de o minte antrenată, subiect abordat direct prin prezentarea concluziilor cercetării "Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești". Fundația aduce în fața participanților datele obținute în urma cartografierii cerebrale, prin tehnologia qEEG, a 99 de tineri cu performanțe excepționale. Studiul arată exact cum reacționează creierul uman în situații de stres și presiune, identificând mecanisme clare de reziliență, autoreglare emoțională și planificare strategică. Această prezentare demonstrează cu argumente științifice că performanța și claritatea mentală pot fi educate permanent.

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Festivalul propune nenumărate paneluri și prezentări extrem de interesante pe parcursul celor două zile. Așadar, cei care caută metode dovedite pentru a trăi mai echilibrat pot profita de acest ultim weekend de vară pentru a discuta direct cu experții. O vizită la Grădina Casei Universitarilor devine o ocazie excelentă de a înțelege cum să aplicăm toate aceste descoperiri medicale în propria rutină. Participarea la festival oferă exact acel cadru relaxat în care știința este tradusă pe înțelesul tuturor, aducând soluții practice și imediate pentru sănătatea fiecăruia dintre noi.