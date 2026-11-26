Vremea se va menţine închisă şi instabilă în cea mai mare parte a ţării, cu ploi în numeroase regiuni şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare în Moldova, estul Transilvaniei şi la munte. Pe alocuri se va depune şi un strat proaspăt de zăpadă de câţiva centimetri şi există risc de polei. Vântul va avea intensificări în sud-estul ţării şi în zonele montane, iar temperaturile maxime vor varia între 1 şi 13 grade Celsius.

Vremea la noapte

Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații (în general 2...5 l/mp și punctiform peste 15 l/mp) în majoritatea zonelor țării. Vor fi mai ales ploi, dar în jumătatea de nord a Moldovei, în estul Transilvaniei și în zona montană înaltă precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 1...4 cm. Izolat se va depune polei, cu o probabilitate mai mare în nord-est și în zonele de munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime se vor situa între -2 grade în nordul Moldovei și 9 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Vremea la noapte

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 27 noiembrie în ţară

Vremea va fi predominant închisă. Temporar vor fi precipitații, ziua mai ales în regiunile din jumătatea nordică a țării, iar noaptea îndeosebi în sud și în est (cantități în general de 2...6 l/mp și izolat în regiunile sudice și estice peste 10 l/mp). Acestea vor fi predominant sub formă de ploaie, dar mai ales seara și noaptea în Moldova, estul Transilvaniei și la munte, local vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm. Izolat vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, însă în a doua parte a intervalului se va intensifica treptat în regiunile sud-estice (viteze în general de 45...65 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad în nordul Moldovei și 13 grade pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 7 grade. Izolat va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 27 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi predominant închisă și, mai ales seara și noaptea, temporar va ploua (cantități de apă de 1...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului (viteze de 45...55 km/h). Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se mai încălzeşte, însă rămâne predominant închisă, cu posibile ploi slabe, izolat. Temperaturile maxime vor atinge 7 grade, iar vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 27 noiembrie la munte

Vremea va fi predominant închisă. În prima parte a zilei, doar pe arii restrânse vor fi precipitații slabe mixte, posibil cu depuneri de polei. Începând cu orele după-amiezii, temporar, în cea mai mare parte a zonei vor fi precipitații mixte (2...5 l/mp și izolat de 10 l/mp), depuneri de polei și se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, dar în a doua parte nopții se va intensifica treptat în Carpații de Curbură (viteze în general de 40...60 km/h). Valorile termice diurne vor marca o creștere ușoară față de ziua precedentă, dar cele nocturne vor scădea.