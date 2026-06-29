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28 iunie 2026, cea mai călduroasă zi din istorie, în România. Au fost înregistrate 84 de recorduri

28 iunie 2026, cea mai călduroasă zi din istorie, în România. Au fost înregistrate 84 de recorduri Harta temperaturi România Galerie (3)
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.06.2026, 10:58 | Modificat la 29.06.2026, 11:02

România a trecut printr-una dintre cele mai fierbinți zile de la începutul măsurătorilor meteorologice. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că, în cursul zilei de ieri, au fost înregistrate 84 de recorduri termice zilnice pentru temperaturile maxime.

Astfel, în 84 de stații meteorologice din țară, data de 28 iunie a fost cea mai călduroasă zi consemnată vreodată pentru această dată.

Pe lângă recordurile zilnice, meteorologii au raportat și 12 recorduri lunare de temperatură maximă, dar și 4 egalări ale unor recorduri deja existente. Cele mai afectate regiuni au fost vestul, centrul și nordul țării, zone aflate sub cod roșu de caniculă.

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45 de recorduri termice 

Nici pe timpul nopții temperaturile nu au scăzut suficient pentru ca oamenii să resimtă o răcorire reală. În această dimineață, ANM a consemnat 45 de recorduri termice zilnice pentru temperaturile minime. Astfel, 29 iunie a devenit cea mai caldă dimineață înregistrată vreodată pentru această dată în mai multe stații meteorologice.

De asemenea, au fost stabilite 6 noi recorduri lunare pentru temperaturile minime, inclusiv în zonele de deal și de munte, unde temperaturile nocturne au rămas neobișnuit de ridicate.

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Redactia Observator
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