28 iunie 2026, cea mai călduroasă zi din istorie, în România. Au fost înregistrate 84 de recorduri

România a trecut printr-una dintre cele mai fierbinți zile de la începutul măsurătorilor meteorologice. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că, în cursul zilei de ieri, au fost înregistrate 84 de recorduri termice zilnice pentru temperaturile maxime.

Astfel, în 84 de stații meteorologice din țară, data de 28 iunie a fost cea mai călduroasă zi consemnată vreodată pentru această dată.

Pe lângă recordurile zilnice, meteorologii au raportat și 12 recorduri lunare de temperatură maximă, dar și 4 egalări ale unor recorduri deja existente. Cele mai afectate regiuni au fost vestul, centrul și nordul țării, zone aflate sub cod roșu de caniculă.