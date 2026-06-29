Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 29 iunie – 12 iulie. Primele zile vor aduce maxime de aproximativ 40 de grade, însă după 30 iunie vremea se va mai răcori. Ploile, vijeliile și grindina își vor face apariția între 2 și 4 iulie, iar spre finalul intervalului canicula ar putea reveni local.

"Vremea va fi caniculară în primele două zile, iar media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 40 de grade. Ulterior datei de 30 iunie, vremea se va răcori treptat, astfel încât în intervalul 1–7 iulie se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 25 și 30 de grade. Începând din 7 iulie, valorile termice vor crește treptat, iar spre finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză vor caracteriza din nou o vreme călduroasă, local caniculară, în zilele de 11 și 12 iulie, când media temperaturilor maxime se va apropia de 35 de grade. Probabilitatea de ploi, vijelii și căderi de grindină va fi ridicată în intervalul 2 - 4 iulie", spun specialiștii ANM.

Vremea 29 iunie – 12 iulie Banat

În primele 2 zile vremea va fi caniculară astfel că media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 40 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie vremea se va răcori, astfel încât în intervalul 1 - 7 iulie se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 28 și 30 de grade. Din data de 7 iulie temperaturile maxime vor crește treptat, iar până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză acestea vor caracteriza o vreme călduroasă, posibil caniculară în zilele de 11 și 12 iulie când media valorilor diurne se va situa în jurul a 35 de grade. În intervalul 29 iunie – 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 20...21 de grade, iar în intervalul 2 - 12 iulie, cu ușoare variații de la o noapte la alta acestea vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 5, 6, 7 și 8 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 - 4 iulie.

Articolul continuă după reclamă

Vremea 29 iunie – 12 iulie Crișana

Intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 39...40 de grade, apoi vremea se va răcori astfel că până în ziua de 7 iulie, media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade. Ulterior zilei de 7 iulie se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 34...35 de grade în ultimele zile ale intervalului. În intervalul 29 iunie – 2 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 19... 20 de grade, iar în intervalul 2 -12 iulie, cu variații în general ușoare de la o noapte la alta, acestea vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, cu cele mai mari valori în noaptea de 3 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 - 4 iulie.

Vremea 29 iunie – 12 iulie Transilvania

În zilele de 29 și 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36...37 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în ziua de 7 iulie media maximelor va atinge 25 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor va fi de 31...32 de grade. Temperaturile minime nu vor varia semnificativ în intervalul 29 iunie – 4 iulie astfel se vor înregistra valori medii cuprinse între 16 și 18 grade, iar în intervalul 5 – 12 iulie acestea se vor situa între 12 și 14 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 – 8 iulie.

Vremea 29 iunie – 12 iulie Maramureș

Intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 37...38 de grade, apoi vremea se va răcori, astfel că până în ziua de 7 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 25 de grade. Ulterior zilei de 7 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 32...34 de grade. În intervalul 29 iunie – 2 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 18...19 grade, iar în intervalul 3 -12 iulie, acestea vor oscila de la o noapte la alta și vor fi cuprinse între 12 și 17 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 - 4 iulie.

Vremea 29 iunie – 12 iulie Moldova

În zilele de 29 și 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36...37 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în ziua de 7 iulie media maximelor va atinge 26 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor va atinge 31 de grade. În intervalul 29 iunie - 4 iulie media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, iar în intervalul 5 – 12 iulie acestea vor fi în general constante și vor fi cuprinse între 14 și 16 grade, cu cele mai mici valori medii în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea 29 iunie – 12 iulie Dobrogea

Intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 34...35 de grade, apoi vremea se va răcori, astfel că până în ziua de 8 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade. Ulterior zilei de 8 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 30...31 de grade. În intervalul 29 iunie – 4 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, iar în intervalul 5 - 12 iulie, acestea vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea 29 iunie – 12 iulie Muntenia

În primele 2 zile (29 și 30 iunie) vremea va fi caniculară, astfel că media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 38 de grade. Ulterior vremea se va răcori, astfel că în intervalul 1 - 8 iulie se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 28 și 32 de grade. Din 8 iulie, temperaturile maxime vor crește treptat, astfel că până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, în zilele de 10, 11 și 12 vor caracteriza o vreme călduroasă, mediile valorilor diurne vor fi de 32...34 de grade. În intervalul 29 iunie – 4 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade, iar în intervalul 5 - 12 iulie, cu ușoare variații de la o noapte la alta acestea vor fi cuprinse între 15 și 17 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 2 - 5 iulie.

Vremea 29 iunie – 12 iulie Oltenia

Intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 37...38 de grade, apoi vremea se va răcori, astfel că până în ziua de 7 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade. Ulterior zilei de 7 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 32...34 de grade, cu cele mai mari valori în ziua de 12 iulie. În intervalul 29 iunie – 2 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, iar în intervalul 3 - 12 iulie, cu oscilații în general ușoare de la o noapte la alta acestea vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 1 - 7 iulie.

Vremea 29 iunie – 12 iulie la munte

În primele zile vremea va fi deosebit de caldă, astfel că media temperaturilor maxime va fi de 26 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în data de 8 iulie media maximelor va coborî spre 16 grade. După 8 iulie vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză se estimează că media maximelor va fi de 20...21 de grade. Temperaturile minime nu vor varia semnificativ în intervalul 29 iunie - 1 iulie astfel se vor înregistra valori medii de 16...17 grade, iar în intervalul 2 – 12 iulie acestea vor fi cuprinse între 10 și 13 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7 și 8 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 1 – 10 iulie.