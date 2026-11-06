Cum va fi iarna 2026-2027 în România. Ar putea fi mai blândă, dar cu episoade de frig și ninsori

Estimările meteorologice pentru iarna 2026–2027 indică posibilitatea unei ierni mai calde decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a Europei. Cele mai recente tendințe ale modelelor sezoniere ECMWF (Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu) sugerează temperaturi peste mediile climatologice, în special în vestul și centrul continentului.

Un factor important în evoluția climatică a acestei ierni este fenomenul El Niño, care se află într-un proces de intensificare și este estimat să atingă intensitatea maximă în jurul lunii decembrie 2026. Organizația Meteorologică Mondială confirmă această tendință. El Niño poate influența circulația atmosferică la scară globală, însă efectele sale asupra vremii din Europa nu sunt directe și nici întotdeauna predictibile.

În nordul și nord-estul Europei, evoluția ar putea fi ceva mai diferită. Pe măsură ce iarna avansează, modificările circulației atmosferice și presiunii din regiunile polare ar putea favoriza apariția unor intervale cu pătrunderi de aer rece. Astfel, în nordul continentului sunt posibile episoade de iarnă autentică, cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare. Totuși, estimările actuale nu indică în mod clar o iarnă rece în ansamblu în aceste regiuni.

Harta temperaturi Europa

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Situația estimată pentru România

În România, tendința generală indicată de estimările sezoniere este tot spre o iarnă mai caldă decât media climatologică, cu posibilitatea unor cantități de ninsoare ușor sub valorile obișnuite. Circulația predominantă dinspre vest și sud-vest ar putea aduce periodic mase de aer mai blând și umed, favorizând precipitațiile lichide, în special în regiunile joase.

Acest lucru nu înseamnă însă că vom avea parte de o iarnă lipsită de zăpadă. Sunt posibile pătrunderi temporare de aer rece dinspre nord și nord-est, care pot determina scăderi importante de temperatură, precipitații mixte, ninsori și chiar episoade de viscol. Zonele montane vor avea în continuare condiții mai favorabile pentru acumularea stratului de zăpadă, în timp ce în zonele joase acesta ar putea fi mai puțin persistent.

Harta temperaturi Europa

În ansamblu, iarna 2026–2027 se conturează ca un sezon cu temperaturi peste mediile climatologice în cea mai mare parte a Europei, dar cu diferențe regionale și perioade în care vremea poate deveni temporar severă. Influența fenomenului El Niño, evoluția vortexului polar și modificările circulației atmosferice vor avea un rol important în stabilirea caracterului acestei ierni.

Este important de subliniat că prognozele sezoniere indică tendințe și probabilități, nu evoluția exactă a vremii de la o săptămână la alta. Prin urmare, chiar și într-o iarnă considerată blândă, episoadele de ger, ninsoare abundentă și viscol rămân posibile.

Harta temperaturi Europa

Octombrie 2026, cea mai călduroasă lună

Octombrie 2026 a fost cea mai călduroasă lună octombrie înregistrată vreodată la nivel global, cu o temperatură medie de 15,35°C, cu 0,90°C peste media perioadei 1991–2020. Temperatura globală a fost cu 1,75°C peste nivelul preindustrial, marcând a treia lună consecutivă în care s-a depășit pragul de 1,5°C.

În Europa, în octombrie 2026, temperatura medie în Europa a fost de 11,08°C, cu 1,49°C peste media perioadei 1991–2020. Această valoare a făcut ca octombrie 2026 să fie a doua cea mai călduroasă lună octombrie înregistrată în Europa, în baza de date ERA5. Cea mai călduroasă lună octombrie rămâne cea din 2022, care a avut temperaturi cu 0,43°C mai ridicate. Europa continuă să înregistreze temperaturi peste mediile climatice obișnuite, confirmând tendința de încălzire.