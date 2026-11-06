Cod galben de vânt puternic în 6 judeţe. Cum va fi vremea în Bucureşti

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt puternic, până la ora 18.00, pentru judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi zona joasă a judeţelor Suceava, Neamţ şi Bacău.

"Pe parcursul zilei de vineri (06 noiembrie) în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi zona joasă a judeţelor Suceava, Neamţ şi Bacău temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h", a transmis ANM, care a emis o avertizare cod galben, valabilă până la ora 18.00.

În Bucureşti, vremea se va încălzi uşor, iar valorile termice diurne se vor apropia de cele specifice datei.

"Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade", a transmis ANM.