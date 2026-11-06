Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig

Dimineață friguroasă în cea mai mare parte din ţară. Temperaturile au coborât până la -7 grade Celsius la Poiana Stampei, în timp ce în mai multe orașe din țară termometrele au indicat valori de -5 și -6 grade. Frigul s-a resimțit inclusiv în București, unde la stația Băneasa s-au înregistrat 0 grade.

Vremea rece a adus temperaturi negative în numeroase localități din nordul, centrul, vestul și sudul țării. Printre cele mai friguroase zone s-au numărat Poiana Stampei, Miercurea Ciuc și Joseni.

Nici orașele din vestul țării nu au fost ocolite de frig. La Satu Mare, Jimbolia și Arad s-au înregistrat temperaturi sub pragul înghețului, potrivit valorilor raportate în această dimineață.

Unde s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi din România

Cea mai scăzută temperatură dintre valorile raportate a fost de -7 grade Celsius, la Poiana Stampei, în județul Suceava. La Miercurea Ciuc, termometrele au indicat -6 grade, iar în localitatea Joseni, din județul Harghita, temperatura a coborât până la -5 grade.

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Valori de -5 grade au fost înregistrate și la Târgu Lăpuș, Satu Mare, Jimbolia, Sighetu Marmației și Bistrița. Temperaturile negative au afectat astfel mai multe regiuni ale țării, inclusiv orașe importante din Transilvania, Maramureș și Banat.

La Baia Mare, Bacău, Arad și Ploiești, termometrele au indicat -3 grade Celsius. La Câmpulung Muscel, temperatura a coborât până la -2 grade, în timp ce la Târgoviște s-a înregistrat -1 grad.

În Capitală, la stația meteorologică București Băneasa, temperatura a fost de 0 grade Celsius.

Temperaturile înregistrate în această dimineață