"Mamă! Băi, eşti nebun?" O furtună de cod portocaliu a făcut prăpăd în Cluj
Codul portocaliu de furtuni a lovit în plin, aseară, judeţul Cluj. În doar câteva clipe, şoselele au fost acoperite de apă, iar în alte zone, au căzut şi bucăţi mari de gheaţă.
Furtuna a lovit mai multe localităţi din judeţ, unde oamenii au primit mesaje RO-Alert, prin care erau avertizaţi să se adăpostească. Grindina de dimensiunea unui ou a acoperit inclusiv plasele de protecţie ale culturilor.
În alte zone, ploaia torenţială a transformat străzile în adevărate râuri, iar pompierii au fost chemaţi să evacueze apa acumulată în subsolurile clădirilor.
"Mamă! Băi, eşti nebun? Nu se poate, măi! Maşina mea!"
Articolul continuă după reclamă