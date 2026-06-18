"Mamă! Băi, eşti nebun?" O furtună de cod portocaliu a făcut prăpăd în Cluj

Codul portocaliu de furtuni a lovit în plin, aseară, judeţul Cluj. În doar câteva clipe, şoselele au fost acoperite de apă, iar în alte zone, au căzut şi bucăţi mari de gheaţă.

Furtuna a lovit mai multe localităţi din judeţ, unde oamenii au primit mesaje RO-Alert, prin care erau avertizaţi să se adăpostească. Grindina de dimensiunea unui ou a acoperit inclusiv plasele de protecţie ale culturilor.

În alte zone, ploaia torenţială a transformat străzile în adevărate râuri, iar pompierii au fost chemaţi să evacueze apa acumulată în subsolurile clădirilor.

"Mamă! Băi, eşti nebun? Nu se poate, măi! Maşina mea!"