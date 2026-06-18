Niciun deces provocat de cancerul de col uterin în rândul fetelor care au primit vaccinul HPV, în Anglia

Aproape 200 de persoane au fost salvate, până acum, în Anglia datorită unui vaccin împotriva cancerului de col uterin, potrivit unei analize publicate în revista medicală The Lancet, citată de BBC .

Primul studiu de acest fel a arătat că numărul deceselor a scăzut semnificativ după ce vaccinul împotriva virusului papiloma uman (HPV) a fost oferit fetelor de vârstă școlară începând cu anul 2008. Între 2020 și 2024, nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de cancerul de col uterin în rândul femeilor cu vârste între 20 și 24 de ani, în premieră pe parcursul unei perioade de cinci ani.

În lipsa vaccinării, specialiștii estimează că ar fi fost înregistrate aproximativ 23 de decese. "Este incredibil să te gândești că o singură injecție poate aproape elimina un anumit tip de cancer", a declarat profesorul Peter Sasieni, cercetătorul principal al studiului de la Universitatea Queen Mary din Londra.

Studiul a mai constatat că persoanele vaccinate la vârsta de 12 sau 13 ani au acum un risc aproape inexistent de a muri din cauza acestei boli înainte de împlinirea vârstei de 30 de ani. Înainte de introducerea campaniei de vaccinare HPV, în această grupă de vârstă erau înregistrate aproximativ 20 de decese anual.

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Cancerul de col uterin rămâne al 14-lea cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor din Regatul Unit, aproximativ 3.300 de persoane fiind diagnosticate în fiecare an. Se estimează că HPV, un virus transmis prin contact fizic apropiat, este responsabil pentru 99% dintre aceste cazuri.

Majoritatea infecțiilor cu HPV dispar fără a provoca probleme, însă unele pot determina modificări anormale ale celulelor și pot conduce la apariția cancerului după mulți ani.

Autorii raportului se așteaptă ca numărul deceselor cauzate de această boală să continue să scadă pe măsură ce tot mai multe persoane sunt vaccinate și generațiile imunizate înaintează în vârstă. Cancer Research UK, organizația care a finanțat cercetarea, a descris rezultatele drept "un prag extraordinar", dar a avertizat că ratele de vaccinare din Anglia sunt sub nivelurile recomandate.

"Știm că vaccinul HPV este extrem de eficient în prevenirea cancerului de col uterin înainte ca acesta să apară, iar pentru prima dată aceste rezultate arată că el salvează efectiv vieți", a declarat Michelle Mitchell, directorul executiv al organizației.

Alexandra Legg a terminat școala chiar înainte ca vaccinul HPV să fie introdus în Anglia. În 2021, exact când își planifica nunta, a fost diagnosticată cu cancer de col uterin la vârsta de 30 de ani. "Îmi amintesc că am auzit cuvintele acelea și pur și simplu nu mai puteam respira cum trebuie", povestește ea. "Am fost devastată, prin minte mi-au trecut toate scenariile posibile. A fost extrem de greu."

Tratamentul a implicat îndepărtarea ganglionilor limfatici din abdomen, însă chirurgii au reușit să păstreze o mică parte a colului uterin, oferindu-i astfel șansa de a avea copii. La doar un an după tratament s-a născut fiica ei, Ivy. Al doilea prenume al fetei este Marvella, care înseamnă "miracol". "Cele nouă luni de sarcină au fost foarte înfricoșătoare, pentru că exista un risc mare să o pierd în orice moment", spune Alexandra. Ea consideră că viața sa ar fi fost mult mai puțin traumatizantă dacă ar fi avut acces la vaccinul HPV.

Reducerea deceselor este doar "vârful aisbergului

Profesorul Sasieni, specialist în epidemiologia cancerului la Universitatea Queen Mary din Londra, consideră că reducerea deceselor observată după introducerea vaccinului reprezintă doar "vârful aisbergului".

"Pe măsură ce generațiile vaccinate vor înainta în vârstă, vom vedea mult mai multe vieți salvate de cancerul de col uterin", afirmă el. "Noile cercetări arată cât de important este să menținem rate ridicate de vaccinare HPV pentru ca un număr cât mai mare de persoane să fie protejate."

Guvernul britanic și-a propus eliminarea cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică până în anul 2040. Cu toate acestea, cele mai recente date arată că ratele de vaccinare la nivel național au scăzut sub nivelurile recomandate.

Datele Agenției pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit arată că 76% dintre fetele din Anglia erau vaccinate până la vârsta de 15 ani în perioada 2024 - 2025, mult sub pragul de 90% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru eliminarea cancerului de col uterin.

"Este esențial ca Guvernul Regatului Unit și sistemul de sănătate să ia urgent măsuri țintite pentru a ajunge la comunitățile în care rata de vaccinare este cea mai scăzută", a declarat Michelle Mitchell de la Cancer Research UK. În ciuda implementării vaccinului HPV, femeile cu vârste între 25 și 64 de ani sunt în continuare sfătuite să participe la programele de screening cervical (cunoscute anterior sub numele de test Papanicolau).

Din 2019, și băieții primesc vaccinul HPV, care îi protejează împotriva cancerelor anale, peniene, ale gâtului și cavității bucale și reduce riscul de transmitere a virusului către fete. Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială din Anglia a declarat că studiul demonstrează "impactul extraordinar al vaccinării HPV".

"Creștem gradul de vaccinare astfel încât mai mulți tineri să beneficieze de această protecție care salvează vieți, inclusiv prin campanii de recuperare a vaccinării HPV desfășurate prin farmacii comunitare", a declarat un purtător de cuvânt. Acesta a adăugat că femeilor care nu s-au prezentat încă la screening li se trimit și kituri de auto-testare HPV.