S-a rupt cerul în mai multe zone din ţară. În Caraş-Severin, grindina, ploaia torenţială şi vântul puternic au transformat seara într-un coşmar.

La Oţelu Roşu, bucăţi de gheaţă de mărimea unui ou de porumbel au căzut minute în şir. Grădinile au fost mărunţite de grindină, iar curţile au fost acoperite de un strat alb. Imagini asemănătoare au fost surprinse şi în Mureş, unde totul părea desprins dintr-un peisaj de iarnă.

Nici Bistriţa-Năsăud nu a scăpat de furia vremii. În comuna Negrileşti, ploaia şi grindina au lovit în rafale, iar localnicii au urmărit neputincioşi cum culturile şi gospodăriile au fost afectate de furtună.

Din 14 iunie, ora 21.00 până în 15 iunie, ora 3.00, au fost prognozate instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului şi vijelii în Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia şi nordul Munteniei.

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Meteorologii avertizează că vremea rea continuă şi astăzi în mai multe zone din ţară, unde sunt aşteptate din nou ploi torenţiale, vijelii şi grindină.