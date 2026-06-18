Momentul în care Trump semnează acordul de pace dintre SUA şi Iran la Versailles. VIDEO

Protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și situația de pe frontul libanez, a fost semnat miercuri seara la Palatul Versailles, în timpul unei cine oficiale găzduite de președintele francez Emmanuel Macron pentru omologul său american, Donald Trump.

Momentul în care Trump semnează acordul de pace dintre SUA şi Iran la Palatul Versailles - Sursa: Captură foto

Momentul marchează un pas diplomatic major după luni de negocieri menite să pună capăt conflictului dintre Washington și Teheran și să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

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Locul ales pentru semnare are o puternică încărcătură simbolică. Versailles este locul unde, în 1783, a fost semnat tratatul care a consacrat independența Statelor Unite, după ce regele Ludovic al XVI-lea oferise sprijin militar coloniilor americane. Acum, la mai bine de două secole distanță, același palat a găzduit un nou moment cu semnificație istorică pentru diplomația internațională.

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"Tocmai l-am semnat", a declarat Donald Trump în fața presei, la ieșirea din Palatul Versailles.

Casa Albă a publicat ulterior imagini cu momentul semnării. În videoclip, președintele american semnează documentul în aplauzele celor prezenți, în timp ce stă la masă alături de Emmanuel Macron și de soția acestuia. „Bravo!”, exclamă entuziast liderul francez, aplaudându-l pe Donald Trump.

După semnare, liderul de la Casa Albă i-a înmânat documentul și cele două stilouri secretarului de stat american Marco Rubio. Emmanuel Macron i-a felicitat apoi pe cei doi oficiali americani, spunând: "Good job... Great job".

"Acest acord deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz", a transmis ulterior Emmanuel Macron pe rețeaua X.

"Este un pas important în direcția bună pentru compatrioții noștri, care va permite în curând o scădere a prețurilor la energie", a adăugat președintele francez.

Întrebat despre rolul Franței în continuarea negocierilor dintre SUA și Iran, Emmanuel Macron a subliniat că Parisul va continua să faciliteze dialogul dintre părți.

"Franța va continua să joace acest rol de putere mediatoare, care urmărește să ajute și să construiască compromisuri”, a declarat liderul francez. Acesta a amintit experiența Franței în domeniul nuclear și importanța sa în procesul de ridicare a sancțiunilor sau de menținere a presiunii diplomatice. „Vom continua să lucrăm. Dar, în fond, este un moment de pace", a spus Macron.

La rândul său, agenția oficială iraniană IRNA a publicat imagini cu președintele iranian Masoud Pezeshkian semnând documentul redactat în limba farsi. Potrivit unui oficial american, Donald Trump a semnat la Versailles o copie tipărită a acordului, iar Statele Unite au transmis ulterior autorităților iraniene fotografia documentului semnat.

Planul, care conține 14 puncte și aproximativ 800 de cuvinte, are ca obiectiv consolidarea armistițiului, reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz și crearea cadrului pentru discuțiile care vor continua în următoarele 60 de zile asupra dosarului nuclear iranian și a ridicării sancțiunilor economice.