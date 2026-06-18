Se lasă liniştea în Capitală. Terasele şi localurile de la parterul blocurilor ar urma să funcţioneze... pe modul silenţios, fără muzica după ora 22. Potrivit unui nou regulament pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei, regulile vizează și interzicerea barurilor lângă clădirile cu risc seismic ridicat. Pentru bucureşteni, asta înseamnă linişte şi trotuare libere. Pentru patroni, însă, se traduce în încasări mai mici.

Acum, la ora 22:00, muzica încă răsună pe terasele din București însă dacă regulamentul va fi adoptat, astfel de situații ar putea deveni istorie.

"Nu sunt de acord. E distracţie frate, de ce să nu fie muzica? Mai ales în centru sau în alte zone? Să-şi plătească termopanul să aibă izolaţie fonică", a declarat un client.

Potrivit proiectului, terasele nu vor mai putea fi amplasate în apropierea clădirilor încadrate în clasa I de risc seismic. Aici sunt incluse multe dintre imobilele din centrul Capitalei.

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Patronii riscă amenzi

Regulile vizează și zgomotul. Muzica va fi permisă doar până la ora 22:00, de duminică până joi, și până la miezul nopții, vineri și sâmbătă. În plus, pe terase nu vor mai fi acceptate boxe sau sisteme audio.

Pentru localurile de la parterul blocurilor, programul este și mai strict: până la ora 22:00 în timpul săptămânii și până la miezul nopții în weekend, iar după aceste ore, terasele pot rămâne deschise doar fără muzică.

"După ora 23 toate locaţiile se transformă în partea de club. Nu este o idee chiar bună pentru ca centrul istoric este recunoscut pentru viata de noapte", a declarat Adrian, manager terasă.

Până pe 22 iunie, bucureștenii pot trimite propuneri, iar după această etapă, dacă regulamentul va fi adoptat, terasele vor trebui să respecte noile condiții.

Cei care nu respectă regulile ar putea risca amenzi între 1.000 și 10.000 de lei, dar și pierderea avizului. În cazuri repetate, terasele ar putea fi desființate pe cheltuiala proprietarilor.

Muzica nu dispare, însă, complet. În interiorul localurilor va trebui să rămână la nivel de fundal, fără să deranjeze locatarii.