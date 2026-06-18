Hunor respinge teoriile privind un telefon de la premierul Ungariei: Suntem în stare să gândim cu capul nostru

"Văd că unii susţin, fără nicio dovadă şi fără un pic de ruşine, că noi, UDMR, am fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veştea după ce am fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter. Alţii merg chiar mai departe şi au reuşit să dezvolte o conspiraţie întreagă: Ilie Bolojan a făcut o înţelegere cu Magyar pentru gazele din Marea Neagră, apoi l-a rugat pe Magyar să mă sune pe mine şi să mă roage să nu-l votăm pe domnul Veştea. Alţii delirează şi spun că europarlamentarul Siegfried Mureşan l-a pus pe preşedintele PPE, Manfred Weber, să-l sune pe premierul Magyar, ca să mă sune, apoi, pe mine pentru a nu vota investirea Guvernului Veştea. Toate aceste poveşti sunt fabulaţii şi invenţii, lipsite şi de orice logică", a subliniat Kelemen Hunor, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că, dacă Magyar Peter ar fi făcut vreo înţelegere pentru a cumpăra gaze din România, trebuia să se înţeleagă cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu viitorul premier, nu cu cel care pleacă.

"Staţi liniştiţi, oameni buni, n-am vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie. Deciziile pe care noi le luăm în politica românească sunt deciziile noastre şi nu sunt influenţate de nimeni. N-au fost şi nu vor fi. Suntem în stare să gândim cu capul nostru şi suntem în stare să evaluăm situaţia politică şi perspectivele politice, iar deciziile noastre ţin cont doar de ceea ce credem că este bine pentru comunitatea noastră şi pentru România", a afirmat liderul UDMR.

El a menţionat că nu a vorbit nici cu Manfred Weber, iar săptămâna trecută, când acesta a fost în Bucureşti, el a aflat de la televizor.

"Ar fi foarte frumos să nu mai manipulaţi şi dezinformaţi opinia publică. Scenarita şi teoriile conspiraţioniste nu ne fac o societate nici mai bună, nici mai rezilientă. Şi nu îl vor ajuta nici pe domnul Veştea să obţină mai uşor voturile necesare pentru învestire", a conchis Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, miercuri, că parlamentarii formaţiunii nu vor vota eventuala învestire a Guvernului Veştea. De asemenea, parlamentarii nu se vor afla în sală în momentul votului. Kelemen Hunor a spus că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.