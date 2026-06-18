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Live Text Veştea forţează calendarul pentru noul guvern. PSD şi liberalii pucişti vor vot rapid în Parlament

Premierul desemnat ar putea depune chiar în această dimineață lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Adrian Veștea și liderii PSD vor să forțeze audierile și votul încă de astăzi, după negocieri prelungite până târziu în noapte privind susținerea parlamentară și portofoliile viitorului cabinet. Veștea caută acum sprijinul parlamentarilor AUR, contrar poziției exprimate repetat de Nicușor Dan, care a exclus susținerea unui guvern sprijinit de partidele suveraniste. În același timp, prim-vicepreședintele liberal încearcă să-l înlăture pe Ilie Bolojan de la conducerea PNL. Actualul lider intenționează însă să-i excludă pe susținătorii premierului desemnat în cadrul congresului convocat pentru duminică.

Veştea forţează calendarul pentru noul guvern. PSD şi liberalii din tabăra sa vor vot rapid în Parlament Hepta
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Redactia Observator
Publicat la 18.06.2026, 07:30 | Modificat la 18.06.2026, 07:58
Cuprins
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18.06.2026, 07:51

Hunor respinge teoriile privind un telefon de la premierul Ungariei: Suntem în stare să gândim cu capul nostru

"Văd că unii susţin, fără nicio dovadă şi fără un pic de ruşine, că noi, UDMR, am fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veştea după ce am fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter. Alţii merg chiar mai departe şi au reuşit să dezvolte o conspiraţie întreagă: Ilie Bolojan a făcut o înţelegere cu Magyar pentru gazele din Marea Neagră, apoi l-a rugat pe Magyar să mă sune pe mine şi să mă roage să nu-l votăm pe domnul Veştea. Alţii delirează şi spun că europarlamentarul Siegfried Mureşan l-a pus pe preşedintele PPE, Manfred Weber, să-l sune pe premierul Magyar, ca să mă sune, apoi, pe mine pentru a nu vota investirea Guvernului Veştea. Toate aceste poveşti sunt fabulaţii şi invenţii, lipsite şi de orice logică", a subliniat Kelemen Hunor, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că, dacă Magyar Peter ar fi făcut vreo înţelegere pentru a cumpăra gaze din România, trebuia să se înţeleagă cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu viitorul premier, nu cu cel care pleacă.

"Staţi liniştiţi, oameni buni, n-am vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie. Deciziile pe care noi le luăm în politica românească sunt deciziile noastre şi nu sunt influenţate de nimeni. N-au fost şi nu vor fi. Suntem în stare să gândim cu capul nostru şi suntem în stare să evaluăm situaţia politică şi perspectivele politice, iar deciziile noastre ţin cont doar de ceea ce credem că este bine pentru comunitatea noastră şi pentru România", a afirmat liderul UDMR.

El a menţionat că nu a vorbit nici cu Manfred Weber, iar săptămâna trecută, când acesta a fost în Bucureşti, el a aflat de la televizor.

"Ar fi foarte frumos să nu mai manipulaţi şi dezinformaţi opinia publică. Scenarita şi teoriile conspiraţioniste nu ne fac o societate nici mai bună, nici mai rezilientă. Şi nu îl vor ajuta nici pe domnul Veştea să obţină mai uşor voturile necesare pentru învestire", a conchis Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, miercuri, că parlamentarii formaţiunii nu vor vota eventuala învestire a Guvernului Veştea. De asemenea, parlamentarii nu se vor afla în sală în momentul votului. Kelemen Hunor a spus că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.

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18.06.2026, 07:38

Lista de miniştri şi programul de guvernare ar putea fi depuse astăzi

Adrian Veştea ar putea depune astăzi lista de miniştri şi programul de guvernare în Parlament. Potrivit surselor Observator, din viitorul Cabinet ar urma să facă parte foşti miniştri PSD, dar şi liberali care susţin refacerea coaliţiei, printre care Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu sau Nicoleta Pauliuc:

  • Adrian Veştea - prim-ministru
  • Alexandru Nazare- Ministerul Finanțelor
  • Vlad Nistor - Ministerul Culturii
  • Lucian Bode - Ministerul Economiei
  • Alina Gorghiu - Ministerul Proiectelor Europene
  • Cătălin Predoiu- Ministerul Afacerilor Interne
  • Nicoleta Pauliuc - Ministerul Apărării
  • Luca Niculescu - Ministerul Afacerilor Externe
  • Radu Marinescu - Ministerul Justiției
  • Cristian Pistol - Ministerul Transporturilor
  • Bogdan Ivan - Ministerul Energiei
  • Alexandru Rogobete - Ministerul Sănătății
  • Florin Manole - Ministerul Muncii
  • Florin Barbu - Ministerul Agriculturii
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18.06.2026, 07:35

SURSE: Se negociază om cu om pentru Guvernul Veştea

După refuzul UDMR, Adrian Veştea merge înainte cu formarea guvernului. Premierul desemnat a avut întâlniri succesive cu liderii PSD în încercarea de a obţine susţinerea în Parlament. Potrivit surselor Observator, se negociază om cu om, inclusiv cu parlamentarii din AUR şi din celelalte partide suveraniste.

"Disperare! Hai să fim serioşi. (...) Astea sunt fumuri pentru a întreţine iluzia că soarta unui ipotetic guvern Veştea se joacă. (...) Cred că nimeni din AUR nu va vota acest guvern", a spus Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Surse politice spun că deputatul Mohammad Murad i-ar fi promis lui Veştea între 10 şi 15 voturi din tabăra AUR. Insuficiente, însă. Iar parlamentarii S.O.S. România au anunţat că nu vor vota guvernul. Discuţiile cu partidele suveraniste au întărit decizia UDMR de a nu-l susţine pe Veştea.

"Se încearcă "melonizarea" AUR. Asta ce înseamnă: spălarea AUR. Să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Nu vom fi în sală, în momentul votului", a spus Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Cabinetul Veştea s-a izbit şi de alte refuzuri categorice.

"Tot aud aceste zvonuri, că vor zbura nişte voturi de la USR direct în tolba domnului Veştea. (...) Declaraţiile sunt de un ridicol extrem. Şi realitatea va fi că vom vota toţi împotrivă", a afirmat Diana Buzoianu, ministru USR al Mediului.

Nicuşor Dan nu a avut încă o reacţie, legată de invitaţia transmisă de Veştea partidelor suveraniste. Astfel de negocieri încalcă linia roşie pe care preşedintele a trast-o în mod repetat.

"Acest guvern Veştea va trece de Parlament, la modul în care arată lucrurile acum, doar cu voturile AUR. Deci, practic, preşedintele României a preferat scindarea PNL-ului şi a facilitat o guvernare cu AUR", a spus Raluca Turcan, membru birou executiv PNL.

În noul guvern găsim foşti miniştri PSD, dar şi liberali care susţin refacerea coaliţiei, precum Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu sau Nicoleta Pauliuc.

"Cel mai probabil, congresul va decide că nu mai pot fi membri PNL", a spus Raluca Turcan.

Desemnarea premierului liberal declanşează un război total în partid.

"Lupta pentru putere din Partidul Naţional Liberal va fi tranşată duminică, într-un congres extraordinar care ar putea provoca scindarea partidului. Surse Observator spun că Adrian Veştea ar vrea să candideze pentru şefia PNL, într-un război total împotriva lui Ilie Bolojan. Premierul desemnat de preşedintele Nicuşor Dan ar vrea să impună propria echipă de conducere. Formată din liberalii care susţin refacerea coaliţiei cu PSD. De cealaltă parte, Ilie Bolojan va forţa excluderea lui Adrian Veştea din Partidul Naţional Liberal. Iar odată cu el vor fi excluşi toţi senatorii şi deputaţii PNL care vor susţine guvernul la votul din Parlament", a transmis Marius Gîrlaşiu, reporter Observator.

Cătălin Predoiu, care face parte din grupul Veştea, şi-a anuntat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte PNL. Între timp, tabăra Bolojan încearcă să amâne votul din parlament până săptămâna viitoare. Miza este ca Adrian Veştea să fie exclus din partid înainte de a fi votat premier.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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