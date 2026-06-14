Cod galben de furtuni, vijelii şi grindină în mai multe regiuni din ţară. Când revine căldura

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de vânt puternic, vijelii şi furtuni, valabile până luni dimineaţă în mai multe regiuni ale ţării. Rafalele pot ajunge izolat la 90 km/h, iar ploile torenţiale vor fi însoţite de descărcări electrice şi grindină.

Potrivit meteorologilor, prima atenţionare este în vigoare în intervalul 14 iunie, ora 12:00 - 14 iunie, ora 21:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nord-vestul Olteniei şi în zona de munte.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 80 km/h şi, izolat, de până la 90 km/h, iar pe arii restrânse se vor semnala vijelii, potrivit Agerpres. Local vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp şi, izolat, de 30 - 40 l/mp.

Cea de-a doua atenţionare Cod galben va fi valabilă în intervalul 14 iunie, ora 21:00 - 15 iunie, ora 03:00, în Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia şi nordul Munteniei.

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În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze de 50 - 70 km/h şi, izolat, de peste 80 km/h, precum şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, pe arii restrânse, cantităţile de apă vor ajunge la 15 - 30 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat şi în restul ţării.