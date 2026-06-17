Scandalul violent de acum două zile din Capitală nu ar fi fost deloc un episod întâmplător. Poliţia spune, oficial, că e doar încă o rundă dintr-un război care mocnește de ani de zile în Bucureşti. Două clanuri, Ștoacă și Toboșarii, își dispută influența și controlul pe anumite zone. După luni de filaj, mascaţii i-au ridicat azi dimineaţă pe lideri și apropiații lor. Acuzațiile sunt grave: de la șantaj și lovire, până la folosirea armelor.

Pentru cele două clanuri, dimineața a început cu mascații la uşă. Lideri și membri ai grupărilor Ștoacă și Toboșarii au fost ridicați și duși la audieri. E deznodământul unei anchete care a durat luni de zile şi a scos la suprafață un conflict fierbinte. Cele două tabere se războiesc tot mai des în stradă.

În cea mai violentă încleştare a celor două tabere, clanurile Ștoacă și Toboșarii au tras zece focuri de armă, au provocat incendii pe străzile pe care le considerau propriul teritoriu și au distrus mai multe autoturisme.

"Membri ai unui grup infracțional ar fi exercitat în repetate rânduri acte de violență fizică și psihică împotriva persoanelor vătămate, cu scopul de a le constrânge să nu se mai deplaseze pe raza a două cartiere din municipiul București", a declarat Narcis Vochin, Serviciul Grupuri Infracționale Violente.

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Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor ar fi recurs în mod repetat la violență pentru a-și intimida rivalii.

Războiul dintre cele două clanuri nu este nou. Cele mai multe confruntări ar fi avut loc la începutul anului, iar acuzațiile sunt dintre cele mai grave: de la șantaj și tulburarea ordinii publice, până la folosirea armelor fără drept.

Clanurile și-au împărțit strict teritoriile, în special zonele Ferentari și Giurgiului. De pildă, nu aveau voie să intre în sălile de jocuri frecventate de rivali. Cei care încălcau regulile erau vânați prin oraș și așa s-a ajuns la lupte de stradă.

Anchetatorii descriu un oraș împărțit în zone de influență, unde fiecare grupare își stabilește propriile reguli.

Sectorul 1 este disputat de cel puţin 5 clanuri. Sadoveanu, Gemeni, Domnu, Liderică şi Şerifu. Sectorul 2 este împărţit de Hingheri, Cocalari şi Brigada Petcu, iar în sectorul 3 clanurile Chira, Cuza şi Sile Pietroi îşi revendică des supremaţia. În sectorul 4, clanul Sportivilor se luptă cu Văncică, Ştoacă şi Amet. La marginea sectorului, clanul Gruia face legea. Iar clanurile Pian, Cămătarii, Ştoacă, Garda de Fier şi Toboşarii îşi dispută fiecare metru din sectorul 5. Sectorul şase este dominat de clanul Vasiloi.