Un tată din Timiș și-a drogat propria fiică și pe prietena ei, pe care a și violat-o. Procurorii împreună cu ofițerii de la Crimă Organizată și Antidrog l-au ridicat pe bărbat dintr-o casă din Sânandrei.

Surse din anchetă spun că bărbatul le administra fetelor substanțe cu efect sedativ, atunci când fetele se aflau acasă. Medicamentele folosite erau folosite pentru calmarea sistemului nervos în cazuri de anxietate sau insomnie.

Profitând că adolescentele de 17 ani erau inconștiente, individul a întreținut relații sexuale cu prietena fiicei sale și a și fotografiat-o dezbrăcată.

Când victima a realizat ce i s-a întâmplat, a făcut plângere la poliție.