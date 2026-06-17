Ultimele clipe din viaţa celor tineri de 17 şi 18 ani, care şi-au găsit sfârşitul pe motocicletă între localitățile Boldur și Jabăr, din judeţul Timiş, au fost surprinse de camerele de supraveghere din comună.

În imagini se vede cum tinerii goneau cu viteză, iar tânărul care conducea motocicletă a fost surprins chiar şi când îşi mai ridica picioarele de pe scăriţe. Tot el era singurul care purta cască de protecţie. Nu e de mirare că la un moment dat a pierdut controlul motorului şi a intrat în plin într-o maşină care circula regulamentar.

Accidentul a avut loc pe DJ 592D, la intersecția cu drumul comunal care face legătura între localitățile Boldur și Jabăr, din judeţul Timiş. În urma impactului violent, tinerii şi-au pierdut viaţa. Au plătit scump preţul nebuniei de tinereţe.

Ce spun oamenii legii

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La data de 17 iunie 2026, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 592D, la intersecția cu drumul comunal care face legătura între localitățile Boldur și Jabăr.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că doi tineri se deplasau cu o motocicletă de teren dinspre localitatea Boldur înspre localitatea Jabăr, iar la pătrunderea în intersecția cu DJ 592D au intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, care circula regulamentar din direcția municipiului Lugoj către localitatea Ohaba-Forgaci.

În urma impactului, cei doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 17 ani, au decedat. Conducătorul autoturismului a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului autoturismului a indicat un rezultat negativ.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.