Cel mai extins cod roşu de caniculă din istorie, 35 de judeţe şi Bucureştiul, topeşte ţara! Patru oameni au murit în ultimele 24 de ore, iar alte câteva mii au simţit că leşină. Numai în Capitală, ambulanţa a primit 100 de apeluri de urgenţă pe oră. Pe continent, căldura extremă a omorât 1.300 de oameni în ultimele opt zile.

Nici dimineaţa nu a fost răcoare - arşiţa a înroşit aproape toată ţara de cum a răsărit soarele. La Timişoara şi Iaşi temperatura resimţită a ajuns la 44 de grade Celsius. Canicula a făcut şi victime. Trei tineri au murit înecaţi când căutau răcoarea în apele unor râuri şi lacuri, iar un bărbat s-a prăbuşit sub soarele torid. "Un pacient de 56 de ani cu hipertermie severă. Pacientul a fost adus cu ambulanţă dintr-un sat în judeţul Iaşi. 40 de grade temperatură", a declarat Diana Cimpoeşu, UPU SMURD Iaşi.

Vijeliile încep de mâine în Transilvania

În Bucureşti oamenii s-au simţit ca în deşert. Temperatura resimţită a ajuns la 44 de grade Celsius. S-a înroşit şi linia la 112. În şapte ore au fost peste 600 de apeluri la salvare. "72 de persoane se aflau în loc public când aveau nevoie de ambulanţă. Creşterea în general pentru locurile publice este cu 67% faţă de începutul lunii", a declarat Alis Grasu, SABIF. Locuitorii din Ardeal rezistă cu greu în a opta zi de căldură extremă. În judeţul Cluj, autorităţile au transformat în puncte de prim-ajutor 400 de farmacii. Puţini au avut curaj să iasă pe străzi în plină arşiţă. Imaginile camerei cu termoviziune arată că au funcţionat non-stop aparatele de aer condiţionat. Din cauza consumului mărit și a producției slabe, importăm cel mai scump curent din Europa: aproape şase lei pe kilowatt, iar mâine va fi şi mai scump, un tarif-record, spre şapte lei.

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În mijlocul valului de căldură, copiii care se jucau într-un parc din Oradea s-au răcorit cu apă din cisterna pompierilor. Iar la Piteşti, o familie de turişti străini s-a aruncat direct în fântânile din centrul oraşului. Ziua de ieri a fost cea mai caldă din istorie în 84 de locuri din ţară, dar canicula nu se domoleşte. "Este o premieră pentru că temperaturile din vest şi centru, s-ar putea ca mâine seară să tragem linie sunt cele mai ridicate din istoria observaţiilor", a declarat Robert Manta, meteorolog.

Cupola de foc doboară record după record pe tot continentul. Germania a înregistrat, pentru a treia zi la rând, temperaturi fără precedent, 42 de grade Celsius. Şi în Polonia, este tot cod roşu de caniculă, termometrele au sărit de 40 de grade Celsius. În toate zonele arse de dogoare se anunţă acum furtuni violente. La noi, vijeliile încep de mâine în Transilvania şi vor ajunge, apoi, în Muntenia şi Oltenia.