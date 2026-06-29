Subiecte la limba română de la Bac 2026 și bareme de corectare vor fi publicate astăzi
Probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat 2026 încep luni, 29 iunie, cu cea la Limba și literatura română. Conform calendarului examenului de BAC, publicat de ministerul Educației, marți, pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la Matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la Istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie, în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie, cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie 2026 vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie 2026 se vor depune contestațiile; iar pe 13 iulie 2026 vor fi afișate rezultatele finale. Subiectele la română, din cadrul examenului de BAC 2026, vor fi publicate pe Observatornews.ro imediat ce acestea vor fi disponibile.
La sesiunea de Bacalaureat 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).
Măsuri pentru desfășurarea examenului în condiții de caniculă
Pe fondul avertizărilor de caniculă, Ministerul Educației a transmis instrucțiuni către toate inspectoratele școlare pentru organizarea în siguranță a examenului național de Bacalaureat 2026. Instituția cere măsuri speciale în centrele de examen, de la asigurarea apei potabile și a spațiilor climatizate până la acces rapid la asistență medicală, pentru protejarea candidaților și a personalului implicat în desfășurarea probelor.
Ministerul Educației și Cercetării a transmis, vineri, 26 iunie, o adresă către toate inspectoratele școlare, prin care solicită măsuri speciale pentru desfășurarea în siguranță a examenului național de bacalaureat 2026, pe fondul avertizărilor de caniculă emise pentru perioada următoare. Instituția cere protejarea sănătății candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor, inclusiv în timpul procesului de evaluare a lucrărilor scrise.
Potrivit comunicatului transmis de minister, în acest sens, se vor avea în vedere, după caz, următoarele măsuri:
- asigurarea accesului permanent la apă potabilă pentru candidați, profesorii evaluatori și membrii comisiilor;
- organizarea, în măsura posibilităților, a sălilor de examen, a spațiilor destinate evaluării lucrărilor scrise și a celor pentru vizualizarea lucrărilor în încăperi cu expunere redusă la radiația solară directă (orientate către zona umbrită a clădirii), în vederea diminuării disconfortului termic; utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale pentru desfășurarea probelor de examen, a activităților de evaluare și a vizualizării lucrărilor scrise;
- asigurarea funcționării instalațiilor de climatizare existente, iar acolo unde acestea nu sunt disponibile, identificarea unor soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condițiilor de desfășurare a examenului;
- menținerea unei temperaturi adecvate în sălile utilizate, inclusiv prin aerisirea periodică a spațiilor, în măsura în care aceasta nu afectează desfășurarea probelor de examen, procesul de evaluare sau activitatea de vizualizare a lucrărilor;
- asigurarea unor spații umbrite și răcoroase pentru candidați înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, precum și evitarea aglomerării în spațiile de așteptare, acolo unde infrastructura permite; verificarea funcționalității instalațiilor electrice necesare utilizării echipamentelor de climatizare și a disponibilității surselor de alimentare cu energie electrică;
- asigurarea accesului prompt la asistență medicală, verificarea disponibilității cabinetului medical școlar sau, după caz, a spațiului destinat acordării primului ajutor și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare;
- monitorizarea permanentă a condițiilor din centre și intervenția operativă în situațiile în care temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea examenului, a procesului de evaluare sau starea de sănătate a persoanelor implicate;
- informarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor cu privire la măsurile de prevenire a efectelor temperaturilor ridicate.
Se solicită inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și comisiilor județene de bacalaureat să dispună, în limita atribuțiilor și a resurselor disponibile, toate măsurile organizatorice necesare pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor, astfel încât examenul național de bacalaureat - 2026 și procesul de evaluare să se desfășoare în condiții optime de siguranță și confort.
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Reguli Bacalaureat 2026. Cum se desfășoară proba scrisă la Limba şi literatura română
Probele scrise din sesiunea iunie-iulie a examenului național de Bacalaureat 2026 vor avea loc în perioada 29 iunie - 3 iulie, în 443 de centre de examen, potrivit acestui calendar. Sunt așteptați să participe aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă, iar aproximativ 15.000 de candidați din seriile anterioare. Aceștia vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate. Datele furnizate au fost înregistrate și transmise de comisiile județene/comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), potrivit edu.ro. Accesul candidaților în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30-8:30, în baza unui act de identitate valid. La momentul accesului, candidații care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă/geantă etc.) sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situația în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spațiul alocat, acesta nu va putea susține examenul.
Candidații vor fi conduși, de către asistenți, în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și de tipul de subiect primit, conform listelor afișate. În intervalul 8:30 - 9:00, candidaților li se va explica modul de desfășurare a probei. Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare. Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.
Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Se va utiliza exclusiv hârtia distribuită candidaților de către asistenți.
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.
În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
Subiectele la limba română, profil umanist
Proba la limba și literatura română începe la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Timpul destinat elaborării unei lucrări este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat. Lucrările vor fi evaluate folosindu-se platforma de evaluare digitalizată. Subiectele pentru proba scrisă la română s-au elaborat de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor.
Subiectele au fost stabilite ţinându-se seama de următoarele criterii:
a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS;
b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;
c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe;
d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore.
Subiectele se afișează în fiecare zi cu probă de examen, la ora 15:00 ► aici
Prin susţinerea examenului de bacalaureat la limba și literatura română, profil uman, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior si în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceal: Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare, utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală si stilistică în receptarea textelor literare si nonliterare, punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare, argumentarea în scris si oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Vezi aici ► MODELE DE SUBIECTE Bacalaureat 2026
Programa de bacalaureat 2026 pentru limba și literatura română este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014, anunță ministerul Educației.
Programa pentru proba la română, profilul uman:
Subiectele la limba română de la BAC 2026, profil real
Proba scrisă la română, profilul real, vizează competenţele de receptare și de producere a mesajelor scrise și conţinuturi asociate acestora, în conformitate cu programa școlară pentru disciplina limba și literatura română. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore.
Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare.
Subiectele la română, profil tehnologic
Limba si literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat, prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română si în competenţele generale și specifice formate pe durata învăţământului secundar superior, liceal (proba scrisă), probă comună pentru toate filierele, profilurile și specializările. Curriculumul liceal, care stabilește principiul studierii limbii si literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat si a conţinuturilor din domeniile: A. literatura română, B. limbă și comunicare.
Conform programei școlare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât și altor autori studiaţi. Pentru proba scrisă, elevii au trebuit să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa scolară, aparţinând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei românesti despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie si teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală si stilistică) menţionate în prezenta programă. Tematica studiilor de caz si a dezbaterilor din programele scolare, regăsită în programa de examen, poate fi valorificată în cadrul probelor orale si scrise, prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora.
Programa pentru proba la română, profilul real și profilul tehnologic:
Bareme de corectare la limba română
Baremele de evaluare şi de notare se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional.
Baremele de corectare pentru probele scrise de la Bacalaureat 2025 sunt publicate zilnic, (după încheierea fiecărei probe, la ora 15.00).
Baremul de corectare la Română poate fi consultat ► aici
Ce subiecte au primit elevii anul trecut la română, la BAC
Anul trecut, elevii de la profilurile umanist și pedagogic au avut de rezolvat varianta cu numărul 7, conform Ministerului Educației. Textul suport pentru Subiectul I a fost din Grigore Băjenaru, Părintele „Geticei”. La subiectul I B, candidații au avut de argumentat dacă înfățișarea unei persoane poate influența sau nu succesul acesteia, raportându-se atât la informațiile din textul Părintele „Geticei” de Grigore Băjenaru, cât și la experiența personală sau culturală. La subiectul al II-lea, absolvenții de liceu au avut de prezentat, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului dintr-un fragment dat. La subiectul al III-lea, cerința primită a fost să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte relația dintre două personaje într-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Ioan Slavici.
La profilul real și tehnologic, textul suport pentru Subiectul I este din Grigore Băjenaru, Părintele „Geticei”. La Subiectul al III-lea candidații au avut de făcut un eseu de cel puțin 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile de contrucție a unui personaj dintr-un text narativ studiat din operele lui Ioan Slavici sau Ion Creangă, respectiv, caracterizarea unui personaj din basmul cult Povestea lui Harap Alb sau nuvela Moara cu noroc.
Ce le este interzis elevilor la probele scrise de Bacalaureat
Conform Ordinului privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2026,
► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.
► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
► Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
Candidații care încalcă regulile sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați "eliminați din examen", fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații "eliminați din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.
Ce condiții trebuie îndeplinite ca elevii să promoveze Bacalaureatul 2026
Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2026, candidații trebuie să îndeplinească simultan mai multe criterii prevăzute de metodologia în vigoare. În primul rând, este necesară echivalarea sau recunoașterea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.
De asemenea, absolvenții trebuie să participe la toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea. O altă condiție esențială este obținerea unei medii generale de minimum 6 la probele scrise. Media se calculează ca medie aritmetică a notelor, cu două zecimale, fără rotunjire.
Există însă o excepție: media 5,99 se rotunjește la 6,00 și este considerată medie de promovare. Candidații care susțin examenul, dar nu îndeplinesc toate cerințele prevăzute de regulament, precum și cei care nu se prezintă la toate probele, sunt declarați respinși.
Totodată, elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă își pierd dreptul de a continua examenul și sunt declarați eliminați din sală, fără ca notele obținute anterior să fie luate în considerare.
Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026 din sesiunea iunie - iulie 2026
- 29 iunie 2026 - Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;
- 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;
- 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;
- 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;
- Afișarea rezultatelor 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
- 8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
- 9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
- 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.