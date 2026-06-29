Valul de căldură a cuprins toată Europa. Care este ţara cu cele mai ridicate temperaturi

Vremea extremă împarte Europa în două. După patru zile la rând cu maxime de peste 40 de grade, Franţa a fost lovită de furtuni puternice însoţite de grindină şi mii de fulgere. În acest timp, valul de căldură s-a mutat spre centrul şi nordul Europei. Cehia, Germania şi Danemarca înregistrează recorduri istorice de temperatură. 41,9°C. Atât de cald a fost în Cehia, o temperatură record, care nu a mai fost înregistrată niciodată în istorie de la începutul măsurătorilor.

Valul de căldură care se întinde peste toată Europa se simte din plin. Şi continuă să facă victime. În Bari, un bărbat de 75 de ani a murit din cauza insolaţiei în timp ce alerga aproape de Aeroportul Palese.

La Roma, autorităţile folosesc tehnologia pentru a monitoriza starea de sănătate a persoanelor în vârstă. Brăţări electronice monitorizează ritmul cardiac şi alertează serviciile sociale în cazul căderilor accidentale.

Brățara este extrem de importantă în această perioadă de căldură pentru persoanele în vârstă, mai ales pentru că acestea prezintă scăderi ale tensiunii arteriale și o frecvență cardiacă puțin mai mică decât în ​​mod normal.

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"De asemenea, am observat că îi ajută foarte mult să rămână calmi", spune Piera Pomente, psiholog clinic.

Ce schimbări de climă s-au produs

Alte părţi din Peninsulă au fost lovite de fenomene extreme. Un cod portocaliu de vijelii a făcut prăpăd în zona Merano, unde râul Rio Bianco a ieşit din matcă.

Iar în Montefranco, după o ploaie torenţială, localnicii s-au trezit izolaţi în propriile case. Ca să scape cu viaţă, mulţi s-au urcat pe acoperişurile caselor, de unde au aşteptat salvatorii.

Parizienii, pe de altă parte, au dansat în ploaie şi s-au bucurat, în sfârşit, de puţină răcoare.

"Sunt foarte bucuroasă pentru că valul de căldură a fost îngrozitor. Aşa că sunt foarte, foarte încântată. Am aşteptat ploaia afară timp de o oră", spune o femeie.

Bucuria s-a transformat repede în teamă, iar vremea plăcută în furtună în toată regula.

Furtuni violente au lovit însă şi restul Franţei, în centrul ţării, vântul a atins la rafală 145 de kilometri pe oră. Iar în nord, au căzut bucăţi de gheaţă de mărimea mingilor de tenis de masă. Zeci de maşini au fost avariate. Peste 60.000 de locuinţe au rămas fără curent electric.

Vijeliile au lovit după zece zile la rând de arşiţă. Efectele caniculei abia acum ies la iveală. Doar în ultimele cinci zile, în Franţa au murit cu o mie de oameni mai mult decât în mod normal.

Furtunile au lovit şi ţara vecină, Belgia. La Bruxelles, un om a murit strivit de un copac prăvălit peste maşina sa.

În alte ţări, domul de căldură a adus recorduri absolute. În Danemarca au fost 37 de grade Celsius, cea mai ridicată valoare de la începutul măsurătorilor meteorologice, în anul 1874. În Germania s-au atins 41,5 grade Celsius, o maximă istorică pentru a doua zi la rând.

În toată Europa, peste 150 de milioane de oameni trăiesc zilele acestea în temperaturi de peste 35 de grade.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii afirmă că peste 1.300 de oameni din Europa au murit din 21 iunie şi până acum din cauza valului de caniculă.