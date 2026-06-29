Dezastru aviatic cu public în Franţa. 11 oameni au murit când avionul unei şcoli de paraşutism s-a prăbuşit în faţa rudelor şi prietenilor veniţi să încurajeze cursanţii. Cauza tragediei, una dintre cele mai mari din istoria Franţei, este încă investigată. Anchetatorii iau în calcul eroarea umană şi chiar canicula, cu care s-a confruntat ţara în ultima săptămână.

Tragedia a avut loc în apropiere de Nancy, de unde avionul a decolat cu cinci elevi şi cinci instructori, toţi emoţionaţi şi nerăbdători. Urma să fie primul lor zbor cu paraşuta în tandem. Martorii povestesc că au auzit zgomotul de motor la scurt timp după decolare, iar apoi nimic, până în momentul în care aparatul de zbor s-a izbit de pământ.

"Imediat am înţeles că nu e nimic de făcut, că sunt toţi morţi. Nu era nicio mişcare. Impactul a fost prea violent, pentru a exista supravieţuitori", a povestit un martor.

Cynthia, Davy, Pierre, Filip, Youssef sunt doar patru dintre cele 11 victime ale teribilului accident.

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Un bărbat i-a dăruit soției sale această primă săritură cu parașuta. Este un cuplu, care pentru cea de-a 20-a aniversare a fiicei lor, i-a oferit această experienţă. Ea se numără printre victime. Este teribil. Suntem devastați.

Printre victime sunt un manager de spital, două asistente medicale şi o tânără care studia să ajungă asistentă.

Martori neputincioşi ai tragediei au fost familiile victimelor, venite şi ele la aeroport pentru a fi alături de cei dragi la primul lor salt cu paraşuta.

Aeronava este un Pilatus PC-6, care a avut primul zbor în urmă cu 30 de ani. Este descris de experţii în aviaţie ca fiind dificil de pilotat. Anchetatorii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat. Misiunea va fi dificilă, pentru că avionul nu are cutie neagră. Presa franceză scrie că ar fi vorba cel mai probabil despre o defecţiune a motorului.