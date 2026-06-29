Cod roșu de temperaturi extreme în România: 41 de grade la umbră, nopți tropicale și restricții de circulaţie
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe avertizări meteo ce intră în vigoare în orele următoare. Luni, începând cu ora 10:00, aproape toată țara va intra sub cod roșu de caniculă. Temperaturile vor ajunge și la 41 de grade Celsius. Șase județe situate în sud-estul României se vor afla sub avertizare cod portocaliu.
Potrivit ANM, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă și disconfort termic accentuat în Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei.
„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana”, se arată în anunțul ANM.
În acest interval, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade Celsius.
Pe de altă parte, județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța vor fi sub avertizare Cod portocaliu.
Restricţii pe drumurile din 35 de judeţe
În contextul codului roșu de caniculă, CNAIR a anunțat că luni și marți vor fi în vigoare restricții pe drumurile din 35 de județe.
Luni și marți, între orele 12.00 și 20.00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din mai multe județe.
Sunt vizate aceste categorii de drumuri din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.
Sunt exceptate transporturile de persoane, transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, cele poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru distribuire de carburanți.
Recomandări pentru populație
Ministerul Sănătății le recomandă oamenilor să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 18:00.
Persoanele care au aer condiționat sunt sfătuite să regleze aparatul astfel încât temperatura să fie cu aproximativ 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu ar trebui folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius.
Cei care nu au aer condiționat acasă sau la locul de muncă sunt îndemnați să petreacă două-trei ore zilnic în spații răcoroase, precum magazine, spații publice sau cinematografe.
Ministerul recomandă consumul zilnic a cel puțin 1,5-2 litri de lichide, fără a aștepta apariția senzației de sete. În perioadele de caniculă, este recomandat consumul unui pahar de apă sau echivalentul acestuia la fiecare 15-20 de minute.
Ministerul Sănătății recomandă consumul de fructe și legume proaspete, precum pepene, prune, castraveți sau roșii, deoarece conțin multă apă. O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca un pahar de apă.
De marţi se întorc ploile
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ, valabil între 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23.
Marți (30 iunie) la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp. Notă: fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
Miercuri, 1 iulie, ora 10 – 1 iulie, ora 21 intră un nou cod galben de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat Zone afectate: nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea.
Miercuri (1 iulie) valul de căldură va persista, iar în nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și în Dobrogea se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării de 27...29 de grade.
Un cod portocaliu de caniculă intră în vigoare 1 iulie, ora 12– 1 iulie, ora 21. Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, local caniculă, disconfort termic accentuat Zone afectate: nordul Crișanei, Maramureș,Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei.
În nordul Crișanei, Maramureș,Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32...33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș.
Totodată, miercuri 1 iulie, în intervalul ora 12 – 1 iulie, ora 23. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ. Zone afectate: sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona de munte.
Miercuri (1 iulie) în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.
Prognoza meteo pentru Bucureşti
În intervalul 29.06.2026 Ora 10:00 - 30.06.2026 Ora 10:00, valul de căldură va continua să se intensifice , disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 20...23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
În intervalul 30.06.2026 Ora 10:00 -01.07.2026 Ora 10:00, valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 22...23 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.
În intervalul 01.07.2026 Ora 10:00 - 01.07.2026 Ora 23:00 Din a doua parte a zilei instabilitatea atmosferică se va accentua, astfel vor fi perioade cu înnorări, averse torențiale (în general 10...15 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). Temperatura maximă va fi de 29...31 de grade. În intervalul 29 iunie, ora 10 - 01 iulie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. În intervalul 01 iulie, ora 12 - 01 iulie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.