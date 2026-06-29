Cod roșu de temperaturi extreme în România: 41 de grade la umbră, nopți tropicale și restricții de circulaţie

Cod roşu de caniculă

Pe de altă parte, județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța vor fi sub avertizare Cod portocaliu.

Restricţii pe drumurile din 35 de judeţe

În contextul codului roșu de caniculă, CNAIR a anunțat că luni și marți vor fi în vigoare restricții pe drumurile din 35 de județe.

Luni și marți, între orele 12.00 și 20.00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din mai multe județe.

Sunt vizate aceste categorii de drumuri din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Sunt exceptate transporturile de persoane, transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, cele poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru distribuire de carburanți.

Recomandări pentru populație

Ministerul Sănătății le recomandă oamenilor să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 18:00.

Persoanele care au aer condiționat sunt sfătuite să regleze aparatul astfel încât temperatura să fie cu aproximativ 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu ar trebui folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius.

Cei care nu au aer condiționat acasă sau la locul de muncă sunt îndemnați să petreacă două-trei ore zilnic în spații răcoroase, precum magazine, spații publice sau cinematografe.

Ministerul recomandă consumul zilnic a cel puțin 1,5-2 litri de lichide, fără a aștepta apariția senzației de sete. În perioadele de caniculă, este recomandat consumul unui pahar de apă sau echivalentul acestuia la fiecare 15-20 de minute.

Ministerul Sănătății recomandă consumul de fructe și legume proaspete, precum pepene, prune, castraveți sau roșii, deoarece conțin multă apă. O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca un pahar de apă.

De marţi se întorc ploile

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ, valabil între 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23.

Marți (30 iunie) la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp. Notă: fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.