România, sub un val de căldură extremă. Cod roşu de caniculă, temperaturi de până la 41 de grade

Cod portocaliu în Banat, Oltenia, Muntenia şi Moldova

Tot duminică, va fi cod portocaliu de caniculă în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei. În aceste regiuni, valul de căldură intens va persista, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat.

În Dobrogea şi sud-estul Munteniei va fi cod galben. Temperaturile vor urca până la 34 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade, mai ridicate pe litoral şi în Delta Dunării, unde pot ajunge la 23-24 de grade.

Cod roşu extins de luni până miercuri

De luni, 29 iunie, ora 10:00, până miercuri, 1 iulie, ora 10:00, avertizarea cod roşu se extinde în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei. În aceste zone, meteorologii anunţă temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

Maximele vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cele mai ridicate valori fiind aşteptate în Banat şi Crişana. Nopţile vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 17 şi 25 de grade, ceea ce va face ca organismul să resimtă şi mai puternic valul de căldură.

În Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei va fi cod portocaliu, cu maxime de la 32 de grade în Delta Dunării până la 38 de grade în restul zonelor. Şi aici disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic.

Recomandări pe timp de caniculă

În zilele cu temperaturi extreme, medicii recomandă evitarea deplasărilor la orele prânzului, hidratare constantă şi evitarea consumului de alcool sau băuturi foarte dulci.

Persoanele în vârstă, copiii, bolnavii cronici şi cei care lucrează în aer liber sunt cei mai vulnerabili în perioadele de caniculă severă.