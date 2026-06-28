România, sub un val de căldură extremă. Cod roşu de caniculă, temperaturi de până la 41 de grade
România intră sub un val de căldură extremă. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis avertizări de cod roşu şi cod portocaliu de caniculă, valabile în următoarele zile, cu temperaturi care pot ajunge până la 41 de grade. Cele mai afectate zone vor fi Banatul, Crişana, Maramureşul, Transilvania, Moldova, Oltenia şi vestul Munteniei.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de caniculă pentru finalul lunii iunie, în contextul unui val de căldură care se va intensifica treptat. Meteorologii anunţă temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat şi nopţi tropicale în mare parte din ţară.
Cod roşu de caniculă în aproape toată ţara
Duminică, 28 iunie, de la ora 10:00, până luni, 29 iunie, la ora 10:00, va fi cod roşu în Crişana, Maramureş, Transilvania şi nordul Moldovei. În aceste zone, maximele vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Temperaturile vor ajunge la 35-38 de grade, iar în Maramureş, Crişana şi nord-vestul Transilvaniei se vor atinge chiar 39-40 de grade.
Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse, în general, între 17 şi 25 de grade.
Cod portocaliu în Banat, Oltenia, Muntenia şi Moldova
Tot duminică, va fi cod portocaliu de caniculă în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei. În aceste regiuni, valul de căldură intens va persista, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat.
În Dobrogea şi sud-estul Munteniei va fi cod galben. Temperaturile vor urca până la 34 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade, mai ridicate pe litoral şi în Delta Dunării, unde pot ajunge la 23-24 de grade.
Cod roşu extins de luni până miercuri
De luni, 29 iunie, ora 10:00, până miercuri, 1 iulie, ora 10:00, avertizarea cod roşu se extinde în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei. În aceste zone, meteorologii anunţă temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.
Maximele vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cele mai ridicate valori fiind aşteptate în Banat şi Crişana. Nopţile vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 17 şi 25 de grade, ceea ce va face ca organismul să resimtă şi mai puternic valul de căldură.
În Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei va fi cod portocaliu, cu maxime de la 32 de grade în Delta Dunării până la 38 de grade în restul zonelor. Şi aici disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic.
Recomandări pe timp de caniculă
În zilele cu temperaturi extreme, medicii recomandă evitarea deplasărilor la orele prânzului, hidratare constantă şi evitarea consumului de alcool sau băuturi foarte dulci.
Persoanele în vârstă, copiii, bolnavii cronici şi cei care lucrează în aer liber sunt cei mai vulnerabili în perioadele de caniculă severă.