Ne ia cu fiori în luna lui Cuptor! Meteorologii au dat verdictul. Miercuri a fost cea mai rece zi de 22 iulie din istoria înregistrărilor meteo şi nici ieri nu au fost temperaturi chiar de vară. Nici vijeliile nu au dispărut. Un bărbat din Târgu Jiu abia a scăpat cu viaţă când maşina lui a fost zdrobită de un copac rupt de furtună.

"Ce era să păţesc, cum era să mor! Maşina mea este praf! Uitaţi cum era să mor, să îmi intre asta în cap! Cum era să mă omoare, maşina mea este ţăndări!", a povestit pe Facebook Mario Barac.

O creangă a străpuns parbrizul şi s-a oprit la o palmă de capul şoferului

Mario Barac, un cântăreţ de muzică de petrecere, s-a trezit dintr-o dată cu arborele peste maşina în mers. O creangă groasă a străpuns parbrizul şi s-a oprit la o palmă de capul lui.

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"A început furtuna extraordinar de tare şi un copac, un arbore mare, 30 de metri, a căzut exact şi mi-a căzut prin maşină. Eram cu cineva în maşină care are o rană la cap cauzată de accident. Copacul asta este putrezit, nimeni nu s-a ocupat de el", a declarat Mario Barac, proprietarul maşinii.

Pentru că arborele era pe un teren privat, şoferul poate da în judecată proprietarul pentru daune. Cinci maşini au fost distruse, în total, la Târgu Jiu, după furtuna de miercuri seară.

Zeci de oameni din Prahova nu se pot întoarce acasă

Situaţia rămâne dramatică şi în Prahova. Apele nu s-au retras încă din localităţile inundate miercuri, după ore în şir de ploi torenţiale. Zeci de localnici nu se pot întoarce acasă decât peste câteva zile.

"Cred ca este al treilea an când vine apa aici, când plouă", a spus un localnic.

Temperaturile au scăzut cu până la 14 grade într-o singură zi

Toată jumătatea de est a ţării a fost miercuri sub asediul ploilor şi al temperaturilor de octombrie. Cel mai rece a fost la Braşov, 15 grade Celsius, şi în zona Harghita. La Bucureşti, termometrele au arătat 17 grade, după ce cu o zi în urmă erau 31.

Temperaturile care au scăzut brusc şi vor creşte la fel de abrupt forţează organismul să depună un efort considerabil ca să se adapteze - pot apărea migrene, oboseală şi somnolenţă.